A Milli Kadın Futbol Takımı'nda Slovenya maçları kadrosu açıklandı

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Takımı'nda Slovenya maçlarının kadrosu belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda şu isimler yer aldı:



Selda Akgöz, Gülbin Hız, Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Ezgi Çağlar, Didem Karagenç, Kezban Tağ, İlayda Civelek, Ece Tekmen, Meryem Cennet Çal, Elif Keskin (Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı), Gamze Nur Yaman, Eda Karataş, Ebru Topçu, Arzu Karabulut (Galatasaray), Sejde Aylin Abrahamsson (Club Brugge), Yaşam Göksu, Ümran Özev, Ece Türkoğlu, Busem Şeker (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Melike Öztürk (Fatih Vatan Spor), Kader Hançar (Beylerbeyi Spor Kulübü), Melike Pekel (SKN St. Pölten), Birgül Sadıkoğlu (Sporting Club de Huelva)



- Kamp programı



A Milli Kadın Takımı'nın, Slovenya ile deplasmanda ve Sivas'ta oynayacağı maçların kamp programı açıklandı.



Milliler, 29 Mart Cumartesi günü İstanbul'da toplanarak aynı gün akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ilk antrenmanını yapacak. Ay-yıldızlılar, pazar günü de saat 17.00'de aynı statta ikinci antrenmanını gerçekleştirecek. 31 Mart Pazartesi, 1 Nisan Salı ve 2 Nisan Çarşamba gününü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda tek antrenmanla geçirecek olan kafile, saat 18.00'de THY'ye ait uçakla Ljubljana'ya gidecek.



Ay-yıldızlılar, 3 Nisan Perşembe günü yerel saatle 15.30'da resmi antrenmanını gerçekleştirecek ve 4 Nisan tarihinde TSİ 17.30'da Slovenya ile karşı karşıya gelecek



Milliler, ertesi sabah İstanbul üzerinden Sivas'a gidecek. Teknik heyet ve belirlenen oyuncular, 6 Nisan tarihinde saat 13.00'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde "Türkiye'de Kadın Futbolunun Gelişimi ve Sunduğu Fırsatlar" konulu panele katılacak. Ekip, akşam saat 17.00'de günü tek antrenmanla noktalayacak. 7 Nisan'da teknik direktör Necla Güngör Kıragası ve bir milli oyuncu, saat 17.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, basın toplantısının ardından saat 18.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda resmi antrenmanını gerçekleştirip maç saatini beklemeye başlayacak.



A Milli Kadın Futbol Takımı, 8 Nisan Salı günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Slovenya'yı ağırlayacak ve ertesi gün kampını tamamlayacak.



Ay-yıldızlılar, 2. Grup maçlarına 1-0'lık İrlanda Cumhuriyeti mağlubiyeti ile başlamış ve daha sonra Pendik Stadı'nda ağırladığı Yunanistan'ı aynı skorla mağlup etmişti.



