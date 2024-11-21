A Milli Futbol Takımı'nda 'patates tarlası' benzetmesi!

Karadağ ile oynanan maçın ardından A Milli Takımın soyunma odasındaki tek konu, sahanın kötü hali oldu.



Ay-yıldızlılar, "Patates tarlası gibi" diye tanımlarken, "İki top yapamadık, birbirimize pas atamadık. Böyle bir sahada futbol oynamak mümkün değildi. Rakipten çok zeminle mücadele etmek zorunda kaldık" yorumunu yaptı.



YILIN HAYAL KIRIKLIĞI



Real Madridli Arda Güler'in üzüntü yaşadığı gece, İspanya'da da yankı buldu. İspanyol basınında, "Arda Güler, Prosinecki'nin Karadağ'ına yenilerek yılın hayal kırıklıklarından birini yaşadı ve böylece doğrudan A Ligi'ne yükselme şansının ortadan kalktığını gördü.



Hava koşulları ve zemin nedeniyle zorlu geçen maçın sonucunda Türkiye'nin tek umudu, mart ayında oynanacak play-off'ta bir A Ligi üçüncüsüne karşı yükselmek olacak. Madridli oyuncu ve takım arkadaşları, 2024'ü büyük bir hayal kırıklığıyla kapattı" ifade- leri kullanıldı.



KARADAĞ'DA BÜYÜK COŞKU



Türkiye karşısında alınan üç gollü galibiyet, Karadağ basınında coşkuyla karşılandı. Küme düşmenin garanti olmasına ve grupta iddiası kalmamış olmasına karşın takımın büyük bir mücadele sergilediği yazan haberlerde, "Bu galibiyet daha güzel günlerin habercisi", "Krstovic'in rüya hat-trick'i Türkiye'nin kabusu oldu", "Karadağlı futbolcular, B Ligi'ne veda ederken gururlarını, karakterlerini ve yüreklerini ortaya koydu" denildi.



Türk futbolunu yakından tanıyan Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosinecki'nin hakkı da teslim edildi.



Türkiye'de daha önce Kayserispor ve Samsunspor'u çalıştıran deneyimli teknik adamın, Karadağ'ın elenmesinin ardından sallanan koltuğunu Türkiye zaferinin kurtarabileceği belirtilerek, "İnanılmaz mücadele ve sahadaki karakter, koltuğu sallanan Prosinecki'nin kulübede kalmasını sağlayabilir" ifadeleri kullanıldı.



