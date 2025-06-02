02 Haziran
Tunus-Burkina Faso
0-029'
02 Haziran
FC Lahti-JaePS
2-0
02 Haziran
TPS-EIF
2-0
03 Haziran
Chapecoense-Amazonas FC
01:00
03 Haziran
Paysandu-Criciuma
03:00

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Slovenya'ya mağlup oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Milletler ligi hazırlıkları kapsamında İstanbul'da oynadığı karşılaşmada Slovenya'ya 3-2 mağlup oldu.

calendar 02 Haziran 2025 20:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Slovenya'ya mağlup oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İstanbul'da oynadığı ikinci hazırlık maçında Slovenya'ya 3-2 mağlup oldu.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-21 konuk ekip önde tamamlarken, ay-yıldızlılar ikinci seti 25-23 kazanarak beraberliği yakaladı.

Üçüncü seti de 25-21'le geçen milliler, dördüncü seti 25-22 kaybetti ve final setine geçildi.


Final setini 15-13 yenik tamamlayan ay-yıldızlılar, parkeden 3-2 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmayı TVF Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkan Semih Oktay da tribünden takip etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftası 11-15 Haziran tarihlerinde Çin'in Xi'an kentinde Çin, Sırbistan, Hollanda ve Polonya ile mücadele edecek.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.