01 Kasım
Galatasaray-Trabzonspor
20:00
01 Kasım
Göztepe-Gençlerbirliği
17:00
01 Kasım
Auxerre-Marsilya
23:05
01 Kasım
AS Monaco-Paris FC
21:00
01 Kasım
Cremonese-Juventus
22:45
01 Kasım
SSC Napoli-Como
20:00
01 Kasım
Udinese-Atalanta
17:00
01 Kasım
Real Madrid-Valencia
23:00
01 Kasım
Real Sociedad-Athletic Bilbao
20:30
01 Kasım
Atletico Madrid-Sevilla
18:15
01 Kasım
Villarreal-Rayo Vallecano
0-08'
01 Kasım
Liverpool-Aston Villa
23:00
01 Kasım
Tottenham-Chelsea
20:30
01 Kasım
N. Forest-M. United
18:00
01 Kasım
Fulham-Wolves
18:00
01 Kasım
C.Palace-Brentford
18:00
01 Kasım
Burnley-Arsenal
18:00
01 Kasım
Brighton-Leeds United
18:00
01 Kasım
Bayern Munih-Leverkusen
20:30
01 Kasım
Union Berlin-Freiburg
17:30
01 Kasım
St. Pauli-Mönchengladbach
17:30
01 Kasım
RB Leipzig-VfB Stuttgart
17:30
01 Kasım
Mainz 05-Werder Bremen
17:30
01 Kasım
FC Heidenheim-E. Frankfurt
17:30
01 Kasım
Serik Belediyespor-A.Demirspor
19:00
01 Kasım
Ümraniye-Sivasspor
1-07'
01 Kasım
Keçiörengücü-Sarıyer
3-0
01 Kasım
Ajax-SC Heerenveen
18:30

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni ağırlayacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Elazığ'da yarın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni ağırlayacak.

calendar 01 Kasım 2025 12:48
Haber: AA
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni ağırlayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'ndeki ikinci maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni pazar günü Elazığ'da konuk edecek.

Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) tarafından Almanya'nın ev sahipliğinde 13-31 Ocak 2027 tarihlerinde düzenlenecek dünya şampiyonasına katılma yolunda milli takım, rövanş maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile pazar günü saat 16.00'da Ahmet Aytar Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Müsabakada Moldova'dan Dorian Sirbu-Victor Serdiuc hakem ikilisi düdük çalacak.


A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ilk maçında deplasmanda rakibini 33-27 yenmişti.

Milli takım, iki maç üzerinden oynanacak bu turda rakibini elemesi halinde Avrupa Elemeleri'nde 2. aşamaya yükselecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.