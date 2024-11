A Milli Erkek Hentbol Takımı, Avusturya'da kampa girecek

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda karşılaşacağı Avusturya maçı için 4 Kasım'da bu ülkede kampa gireceği açıklandı.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenör Daniel Gordo Rios yönetiminde çalışmalarını sürdüren milli takım, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'ta ilk maçında 7 Kasım'da Avusturya ile Bregenz kentinde Handball Arena Rieden-Vorkloster'de TSİ 20.00'de karşılaşacak.



Milli takım, Avusturya maçı için 4 Kasım'da bu ülkede kampa girecek.



A Milli Erkek Hentbol Takımı, grupta ikinci maçını ise 10 Kasım'da saat 17.10'da da Ankara'da THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Almanya ile oynayacak.



Her iki karşılaşma da TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.



- Kadro:



Kaleci: Yunus Özmusul (DEPSAŞ Enerji As), Enis Yatkın (Beşiktaş), Mehmet Emre (Nilüfer Belediyespor)



Sol kanat : Samet Kanberoğlu (DEPSAŞ Enerji As), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş)



Sol oyun kurucu : Doruk Pehlivan (HC Elbflorenz), Halil İbrahim Öztürk (Spor Toto), Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş)



Orta oyun kurucu : Ozan Erdoğan (CSM Foscani), Onur Ersin (Beykoz Belediyespor), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyespor)



Sağ oyun kurucu : Durmuş Ali Tınkır (Spor Toto), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş)



Sağ kanat : Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş), Görkem Biçer (Nilüfer Belediyespor)



Pivot : İlkan Keleşoğlu (CSM Foscani), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf), Alper Aydın (Beşiktaş)



- Maç programı



7 Kasım:



TSİ 20.00 Avusturya-Türkiye



10 Kasım:



17.10 Türkiye- Almanya



12-13 Mart:



Türkiye-İsviçre



15-16 Mart:



İsviçre-Türkiye



7-8 Mayıs:



Türkiye- Avusturya



11 Mayıs:



Almanya- Türkiye