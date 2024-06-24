98. Gazi Koşusu öncesi jokeyler ve atlar hazırlıklarına devam etti

At yarışlarında 98. Gazi Koşusu öncesi jokey ve atlar hazırlıklarını sürdürdü.
Veliefendi Hipodromu'nda yarışa hazırlanan jokeyler, aynı yerde koşulacak organizasyon için geri sayıma geçti.
98. Gazi Koşusu'nda yaklaşık üç yaşlı 22 safkan İngiliz tayının yarışması bekleniyor.
Koşu, 30 Haziran Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te gerçekleştirilecek.
Veliefendi Hipodromu'nda yarışa hazırlanan jokeyler, aynı yerde koşulacak organizasyon için geri sayıma geçti.
98. Gazi Koşusu'nda yaklaşık üç yaşlı 22 safkan İngiliz tayının yarışması bekleniyor.
Koşu, 30 Haziran Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te gerçekleştirilecek.
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