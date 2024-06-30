98. Gazi Koşusu'nu kim kazanacak?

Türk atçılığının büyük derbisi olan Gazi Koşusu'nun 98'incisinde koşacak olan safkanlar ve jokeyleri belli oldu.
1 - Blue Sunset - Gökhan Kocakaya
2 - Borrego - Hayrullah Doğan
3 - Cesur Ali - Ali Yıldız
4 - Countach - Ferit Yardımcı
5 - Dragon Flame - Akın Sözen
6 - Festival Fever - Mustafa Çiçek
7 - Iron Sky - Görkem Özçelik
8 - King Davut - Erhan Aktuğ
9 - Madras - Özcan Yıldırım
10 - Mr Baybars - Halis Karataş
11 - Ride the Lightning - Mehmet Kaya
12 - Severus Snape - Ayhan Kurşun
13 - Son of Cooger - Ahmet Çelik
14 - Tor Gold - Mehmet Akyavuz
15 - Wolf Seyfo - Ercan Çankaya
16 - Zizka - Selim Kaya
17 - Bosetti - Muhammed Mir Bilgin
18 - Giz - Müslüm Çelik
19 - Look at the Star - Nevzat Avci
20 - Mangusta - Vedat Abiş
21 - Ohrid İncisi - Mertcan Çelik
22 - Canotay - Hışman Çizik
ALTILIGANYAN.COM YAZARLARI FAVORİLERİ SEÇTİ
Altılıganyan.com yazarları 98. Gazi Koşusu öncesi favorilerini belirledi.
En çok öne çıkan safkan 8 yazarın seçtiği 13 numara ile yarışacak olan Son of Cooger oldu. Son of Cooger'ın ardından 2 yazar Mangusta'yı, 2 yazar ise Madras'ı kazanacak safkan olarak belirledi. 1'er yazar ise Blue Sunset, Dragon Flame, Severus Snape'i seçti.
1 - Blue Sunset - Gökhan Kocakaya
2 - Borrego - Hayrullah Doğan
3 - Cesur Ali - Ali Yıldız
4 - Countach - Ferit Yardımcı
5 - Dragon Flame - Akın Sözen
6 - Festival Fever - Mustafa Çiçek
7 - Iron Sky - Görkem Özçelik
8 - King Davut - Erhan Aktuğ
9 - Madras - Özcan Yıldırım
10 - Mr Baybars - Halis Karataş
11 - Ride the Lightning - Mehmet Kaya
12 - Severus Snape - Ayhan Kurşun
13 - Son of Cooger - Ahmet Çelik
14 - Tor Gold - Mehmet Akyavuz
15 - Wolf Seyfo - Ercan Çankaya
16 - Zizka - Selim Kaya
17 - Bosetti - Muhammed Mir Bilgin
18 - Giz - Müslüm Çelik
19 - Look at the Star - Nevzat Avci
20 - Mangusta - Vedat Abiş
21 - Ohrid İncisi - Mertcan Çelik
22 - Canotay - Hışman Çizik
ALTILIGANYAN.COM YAZARLARI FAVORİLERİ SEÇTİ
Altılıganyan.com yazarları 98. Gazi Koşusu öncesi favorilerini belirledi.
En çok öne çıkan safkan 8 yazarın seçtiği 13 numara ile yarışacak olan Son of Cooger oldu. Son of Cooger'ın ardından 2 yazar Mangusta'yı, 2 yazar ise Madras'ı kazanacak safkan olarak belirledi. 1'er yazar ise Blue Sunset, Dragon Flame, Severus Snape'i seçti.
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