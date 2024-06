98. Gazi Koşusu'nu kim kazanacak?

Türk atçılığının büyük derbisi olan Gazi Koşusu'nun 98'incisinde koşacak olan safkanlar ve jokeyleri belli oldu.1 - Blue Sunset - Gökhan Kocakaya2 - Borrego - Hayrullah Doğan3 - Cesur Ali - Ali Yıldız4 - Countach - Ferit Yardımcı5 - Dragon Flame - Akın Sözen6 - Festival Fever - Mustafa Çiçek7 - Iron Sky - Görkem Özçelik8 - King Davut - Erhan Aktuğ9 - Madras - Özcan Yıldırım10 - Mr Baybars - Halis Karataş11 - Ride the Lightning - Mehmet Kaya12 - Severus Snape - Ayhan Kurşun13 - Son of Cooger - Ahmet Çelik14 - Tor Gold - Mehmet Akyavuz15 - Wolf Seyfo - Ercan Çankaya16 - Zizka - Selim Kaya17 - Bosetti - Muhammed Mir Bilgin18 - Giz - Müslüm Çelik19 - Look at the Star - Nevzat Avci20 - Mangusta - Vedat Abiş21 - Ohrid İncisi - Mertcan Çelik22 - Canotay - Hışman ÇizikAltılıganyan.com yazarları 98. Gazi Koşusu öncesi favorilerini belirledi.En çok öne çıkan safkan 8 yazarın seçtiği 13 numara ile yarışacak olan Son of Cooger oldu. Son of Cooger'ın ardından 2 yazar Mangusta'yı, 2 yazar ise Madras'ı kazanacak safkan olarak belirledi. 1'er yazar ise Blue Sunset, Dragon Flame, Severus Snape'i seçti.