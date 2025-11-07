06 Kasım
Viktoria Plzen-Fenerbahçe
0-0
06 Kasım
Samsunspor-Hamrun Spartans
3-0
06 Kasım
Dinamo Zagreb-Celta Vigo
0-3
06 Kasım
Haecken-Strasbourg
1-2
06 Kasım
C.Palace-Alkmaar
3-1
06 Kasım
Rayo Vallecano-Lech Poznan
3-2
06 Kasım
Dynamo Kiev-Zrinjski Mostar
6-0
06 Kasım
AEK Athens-Shamrock
1-1
06 Kasım
Sparta Prag-Rakow
0-0
06 Kasım
Shakhtar-Breidablik
2-0
06 Kasım
VfB Stuttgart-Feyenoord
2-0
06 Kasım
Bologna-Brann
0-0
06 Kasım
Ferencvaros-Ludogorets
3-1
06 Kasım
PAOK-Young Boys
4-0
06 Kasım
Malmö FF-Panathinaikos
0-1
06 Kasım
Braga-Genk
3-4
06 Kasım
Aston Villa-Maccabi Tel Aviv
2-0
06 Kasım
Real Betis-Lyon
2-0
06 Kasım
Rangers-Roma
0-2
06 Kasım
FC Utrecht-FC Porto
1-1
06 Kasım
RB Salzburg-Go Ahead Eagles
2-0
06 Kasım
FK Crvena Zvezda-Lille
1-0
06 Kasım
Basel-FCSB
3-1
06 Kasım
FC Midtjylland-Celtic
3-1
06 Kasım
Sturm Graz-N. Forest
0-0
06 Kasım
Nice-Freiburg
1-3
06 Kasım
Rapid Wien-U.Craiova
0-1

90+7: Fenerbahçe isyanda!

Fenerbahçe, Jhon Duran'ın yerde kaldığı pozisyon için penaltı bekledi; VAR çağırdı ancak maçın Hollandalı hakemi Lindhout, monitörden izlemesine rağmen penaltı vermedi.

calendar 07 Kasım 2025 01:01 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2025 01:28
Haber: Sporx.com
90+7: Fenerbahçe isyanda!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçının 90+7. dakikasında net penaltısı es geçildi.

Jhon Duran, Dweh'in ısrarlı çekmesi sonrası 90+5. dakikada yerde kaldı. Maçın Hollandalı hakemi Allard Lindhout, oyunu devam ettirdi.

Mücadele durduktan sonra Hollandalı VAR hakemi Dennis Higler, olası penaltı nedeniyle Lindhout'u incelemeye çağırdı. Lindhout, pozisyonu monitörden izlemesine rağmen penaltıyı vermedi.


Fenerbahçeli futbolcular, bu kararı şaşkınlıkla karşıladı.


EDERSON: "POZİSYON PENALTIYDI"

Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, "Jhon Duran'ın pozisyonu penaltıydı. Rakibi çekti, hakemin verdiği devam kararını anlamadım." açıklamasını yaptı.
SKRINIAR: "HAKEM, 'JHON FAUL YAPTI' DEDİ"

Milan Skriniar, "Gördüğüm kadarıyla son pozisyon net bir penaltıydı. Tekrarını izlemedim ama hakem bana Jhon'un faul yaptığını söyledi." açıklamasını yaptı.

OĞUZ ÇETİN: "HAKEM, HAKKI GASP ETTİ"

Oğuz Çetin, HT Spor'daki maç sonu yayınında "90+5'de ceza sahası içerisinde yapılan hareketin, kesinlikle çok net ve açık penaltı olduğunu vurgulamak lazım. Bu Fenerbahçe'nin maçı kazanmayı hak ettiğini anlamına gelmese de, böyle bir hakkı gasp etmek doğru değil." yorumunu yaptı.
İLKER YAĞCIOĞLU: "HAKEM ART NİYETLİ!"

İlker Yağcıoğlu, TRT Spor'daki yayında, "Hiç kimse bana hakemin niyetinden bahsetmesin. Son derece art niyetli bir hakem vardı. Son dakikadaki pozisyon penaltı. Niye vermiyorsun o penaltıyı? Zaten maçın başından da belli etmişti hakem." yorumunu yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.