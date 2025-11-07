90+7: Fenerbahçe isyanda!

Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçının 90+7. dakikasında net penaltısı es geçildi.
Jhon Duran, Dweh'in ısrarlı çekmesi sonrası 90+5. dakikada yerde kaldı. Maçın Hollandalı hakemi Allard Lindhout, oyunu devam ettirdi.
Mücadele durduktan sonra Hollandalı VAR hakemi Dennis Higler, olası penaltı nedeniyle Lindhout'u incelemeye çağırdı. Lindhout, pozisyonu monitörden izlemesine rağmen penaltıyı vermedi.
Fenerbahçeli futbolcular, bu kararı şaşkınlıkla karşıladı.
EDERSON: "POZİSYON PENALTIYDI"
Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, "Jhon Duran'ın pozisyonu penaltıydı. Rakibi çekti, hakemin verdiği devam kararını anlamadım." açıklamasını yaptı.
SKRINIAR: "HAKEM, 'JHON FAUL YAPTI' DEDİ"
Milan Skriniar, "Gördüğüm kadarıyla son pozisyon net bir penaltıydı. Tekrarını izlemedim ama hakem bana Jhon'un faul yaptığını söyledi." açıklamasını yaptı.
OĞUZ ÇETİN: "HAKEM, HAKKI GASP ETTİ"
Oğuz Çetin, HT Spor'daki maç sonu yayınında "90+5'de ceza sahası içerisinde yapılan hareketin, kesinlikle çok net ve açık penaltı olduğunu vurgulamak lazım. Bu Fenerbahçe'nin maçı kazanmayı hak ettiğini anlamına gelmese de, böyle bir hakkı gasp etmek doğru değil." yorumunu yaptı.
İLKER YAĞCIOĞLU: "HAKEM ART NİYETLİ!"
İlker Yağcıoğlu, TRT Spor'daki yayında, "Hiç kimse bana hakemin niyetinden bahsetmesin. Son derece art niyetli bir hakem vardı. Son dakikadaki pozisyon penaltı. Niye vermiyorsun o penaltıyı? Zaten maçın başından da belli etmişti hakem." yorumunu yaptı.
Fenerbahçe penaltı bekledi, karar 'Penaltı yok' oldu.👇pic.twitter.com/c8Ltl7A2FZ
— Sporx (@sporx) November 6, 2025
