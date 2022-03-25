FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri playoff yarı final maçında A Milli Takımımız ile Portekiz karşı karşıya geldi. Porto'da bulunan Dragao Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Portekiz 3-1'lik skorla kazandı.



Portekiz, 15. dakikada Otavio ve 42. dakikada Diogo Jota'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.



65. dakikada Cengiz Ünder'in müthiş pasında Burak Yılmaz usta işi bir vuruşla topu ağlara gönderdi.



Maçın kalan bölümünde skoru eşitlemek ve mücadeleyi uzatmalara taşımak için tüm riskleri almaya başladık.



84. dakikada Enes Ünal'ın yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı kazandı. Topun başına gelen Burak Yılmaz, 85. dakikada penaltı vuruşunu üstten auta gönderdi.



Portekiz'de sonradan oyuna giren Nunes, 90+4. dakikada maçın skorunu belirledi.



A Milli Takımımız'ın bu sonuçla birlikte Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.



STEFAN KUNTZ'TAN TAKTİK DEĞİŞİKLİĞİ



2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, üç stoperi Ozan Kabak, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'ye savunmada birlikte görev verdi.



Alman teknik adam, son oynanan Karadağ karşılaşmasına göre ilk 11'de de 4 değişiklik yaptı. Kuntz, Karadağ maçında ilk 11'de yer alan Caner Erkin, Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir ve Halil Dervişoğlu'nun yerine Ozan Kabak, Cengiz Ünder, Berkan Kutlu ve Orkun Kökçü'ye şans verdi.



Ay-yıldızlı ekip mücadeleye, Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz ilk 11'iyle çıktı.



Milli takımda Sinan Bolat, Altay Bayındır, Serdar Aziz, Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Serdar Dursun, Yusuf Yazıcı, Taylan Antalyalı, Enes Ünal, Caner Erkin, Abdülkadir Ömür ve Kaan Ayhan ise yedekler arasında yer aldı.



Aday kadroda yer alan Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok ise maç kadrosunda yer almadı.



PORTEKİZ'DEN HÜCUMCU 11



Portekiz, mücadeleye 4-3-1-2 taktiğiyle başladı.



Kalede Diogo Costa, savunmanın sağında Dalot, solunda Raphael Guerreiro, stoperde Fonte ve Danilo, orta sahada Moutinho, Bernardo Silva ve Bruno Fernandes, önlerinde Otavio, forvette ise Diogo Jota ve Cristiano Ronaldo yer aldı.



PORTEKİZ'DE SONRADAN GİREN 3 OYUNCU YEDEK



Portekiz Milli Takımında aday kadroya sonradan davet edilen Tiago Djalo, Vitinha ve kaleci Jose Sa yedekler arasında yer aldı.



Ev sahibi takımda Pepe kovid-19, Ruben Neves ve kaleci Anthony Lopes de sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarılmıştı



TFF YÖNETİMİ PORTEKİZ'DE



A Milli Takımın, Portekiz ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de tribünden izledi.



Özdemir mücadeleyi, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, TFF yönetim kurulu üyeleri ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile birlikte takip etti.



TÜRKLER, MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI



Porto'daki mücadelede Türk taraftarlar tribünde yerlerini aldı.



Türkiye'den ve çevre ülkelerden gelen yaklaşık bin 500 taraftar, tribünde kendilerine ayrılan yerden yaptıkları tezahüratlarla milli futbolculara destek verdi.



MAÇA TUTUK BAŞLADIK, GOLÜ YEDİK



A Milli Takımımız mücadeleye çok tutuk başladı. Portekiz ilk 15 dakikalık bölümde, takımımızın başlangıcı nedeniyle etkili ataklar yapmaya başladı.



Henüz ilk dakikalarda Cristiano Ronaldo ve Diogo Jota net fırsatlardan faydalanamadı ve derin bir nefes aldık. Üst üste gelen Portekiz ataklarının ardından 15. dakikada kalemizde golü gördük.



Diogo Jota'nın pası ile ceza yayı gerisinde topla buluşan Bernardo Silva yerden vuruşunu yaptı. Sol direkten geri dönen top altıpas sağ çaprazına doğru açıldı. Dönen topu alan Otavio bekletmeden vuruşunu yaptı ve Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen top sağ köşeden filelerle buluştu.



ÜST ÜSTE ATAKLARIMIZ BAŞLADI



Otavio'nun golünden sonra oyun Millilerimizin kontrolüne geçti. Ön alanda agresif pres yapan ve Portekiz'i çıkarken hatalara zorlayan oyuncularımız, üst üste fırsatlar yakalamaya başladı.



Berkan Kutlu'nun kafa vuruşu ve Orkun Kökçü'nün ceza sahası içinden şutlarıyla gole yaklaştık ancak bir türlü fileleri bulamadık.



BASKI KURMUŞKEN GOLÜ YEDİK



Beraberlik için baskı kurmuşken kalemizde kontratakla tekrar golü gördük.



Ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Otavio ortasını altıpas sol çaprazına doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Diogo Jota kafa vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu.



İlk yarının sonunda Portekiz dengeli oynarken, milli takımımız da etkili olamadı.



İKİNCİ YARIYA DA KABUS GİBİ BAŞLADIK



İkinci yarıya Portekiz bir kez daha etkili başladı. 15 dakikalık süreçte Portekiz arka arkaya fırsatlar yakaladı. Diogo Jota bu dakikalarda 3 kez, Cristiano Ronaldo ise 1 kez gol pozisyonlarını değerlendiremedi.



CENGİZ'İN MÜTHİŞ PASI, BURAK'IN ŞIK GOLÜ



60. dakikada maçı dengeledikten sonra 65. dakikada farkı 1'e indirdik.



Topla birlikte ceza yayına sokulan Cengiz Ünder pasını sol çaprazdaki Burak'a gönderdi. Burak tekrar Cengiz ile duvar pası yaptı ve ceza sahası içi sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yerden vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.



Farkı 1'e indirdikten arka arkaya ataklar yapmaya başladık. Oyunu Portekiz yarı sahasına yıkan Millilerimiz'de Enes Ünal da oyuna dahil oldu.



UMUTLARIMIZ ÜSTTEN AUTA GİTTİ



Portekiz'i yarı sahasına hapseden Millilerimiz, 83. dakikada Enes Ünal'ın yerde kalmasıyla birlikte penaltı kazandı.



85. dakikada topun başına gelen Burak Yılmaz, topu üstten auta gönderdi.



MATHEUS NUNES SKORU BELİRLEDİ



Kaçan penaltı atışından sonra Millerimiz oyundan tamamen düştü. Arka arkaya kontrataklar yapan Portekiz, 90+4. dakikada Matheus Nunes ile maçın skorunu belirledi.



Dünya Kupası umutlarımız, bu maçla birlikte suya düştü.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



11. dakikada Portekiz golü yaklaştı. Bruno Fernandes'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Jota altı pas içinde kayarak topa ayak koydu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

15. dakikada Portekiz öne geçti. Bernardo Silva'nın ceza sahası dışından şutunda yan direğe çarpan top, boşta kaldı. Otavio altı pas önünde buluştuğu meşin yuvarlağı, sağ çaprazdan çektiği şutla ağlara gönderdi: 1-0.

21. dakikada Portekiz savunmasında Danilo'nun hatalı pasını kapan Cengiz, ceza yayı önünden şutunu attı. Top kaleci Diogo Costa'da kaldı.

22. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Cengiz'in pasıyla Portekiz ceza sahasında topla buluşan Kerem, son çizgide topu kontrol etti. Arka direğe yaptığı ortada Berkan kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

27. dakikada ay-yıldızlı ekip etkili geldi. Sağ kanattan Cengiz'in yerden ceza sahasına gönderdiği top savunmadan sekti, ceza sahası dışında topu kapan Orkun, çalımla ceza sahasına girdi. Orkun'un yerden şutunu kaleci Diogo Costa soluna uzanıp köşeden kornere çeldi.

42. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Otavio'nun ceza sahasına yaptığı ortaya altı pas önünde kafayı vuran Jota, meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlara yolladı: 2-0.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



48. dakikada Portekiz'in gelişen atağında Jota, Bernardo Silva'ya pasını verdi. Ceza yayı önünde topu kontrol eden Bernardo Silva'nın şutunu kaleci Uğurcan sağına uzandı ve çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

56. dakikada kaleci Diogo Costa'nın uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Jota, ceza sahası dışına çıkan Uğurcan'dan önce topa sahip oldu ve direkt kaleyi düşündü. Ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

65. dakikada milli takım farkı 1'e indirdi. Berkan'dan aldığı pasla Portekiz ceza sahası önünde topla buluşan Burak, Cengiz'e pasını verip ceza sahasına hareketlendi. Cengiz bekletmeden Burak'a pasını yolladı. Altı pas önünde topla buluşan Burak sol ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1.

75. dakikada Portekiz'in gelişen atağında sol kanatta topu kontrol eden Guerreiro'nun ortasında arka direkte Otavio kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

82. dakikada Enes Ünal, Portekiz ceza sahasında Fonte ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem Siebert saha kenarına gelip pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi.

85. dakikada penaltı atışını kullanan Burak Yılmaz topu üstten auta yolladı.

90+4. dakikada Portekiz 3. golünü attı. Leao'nun pasıyla ceza sahasında kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Nunes topu ağlara gönderdi: 3-1.

90+6. dakikada Felix kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı, şutunda Uğurcan'dan dönen top Ronaldo'ya geldi. Ronaldo'nun şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.



Stat: Dragao

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn (Almanya)

Portekiz: Diogo Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Guerreiro (Dk. 88 Mendes), Bruno Fernandes (Dk. 80 William Carvalho), Moutinho (Dk. 88 Nunes), Bernardo Silva, Ronaldo, Jota (Dk. 71 Joao Felix), Otavio (Dk. 88 Leao)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik (Dk. 80 Yusuf Yazıcı), Orkun Kökçü (Dk. 80 Dorukhan Toköz), Berkan Kutlu (Dk. 90 Serdar Dursun), Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 66 Enes Ünal), Burak Yılmaz

Goller: Dk. 15 Otavio, Dk. 42 Jota, Dk. 90+4 Nunes (Portekiz), Dk. 65 Burak Yılmaz (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 33 Zeki Çelik, Dk. 69 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 76 Merih Demiral, Dk. 90+6 Dorukhan Toköz (Türkiye), Dk. 33 Jota, Dk.86 Moutinho (Portekiz)





İLGİLİ VİDEO