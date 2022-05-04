7 puan geride aldı, 4 puan öne taşıdı!

20. hafta sonunda Fenerbahçe 32 puanla ligin 5. sırasındaydı. Şampiyonlar Ligi bileti için çekiştiği Konyaspor ise 39 puanla ikincilik basamağında oturuyordu.



35. hafta sonunda ise Fenerbahçe rakibine 4 puan fark atmış durumda. Sarı-Lacivertliler, İsmail Kartal ile ligdeki son 11 maçında 10 galibiyet aldı. Bu galibiyetlerde dikkat çeken bir nokta ise skor olarak geriye çok az düşmüş olması… Sarı Kanarya 990 dakikalık süreçte sadece 108 dakika skor olarak geriye düştü.



Giresunspor deplasmanında 2. dakikada geriye düşen Kanarya, 30. dakikada Valencia ve 53'te Pelkas'ın golleriyle sahadan 3 puanla ayrıldı. Şampiyon Trabzonspor'a karşı 22'de geriye düşse de 71'de Zajc'ın golüyle 1 puan almayı başardı.



Fenerbahçe, Konyaspor'a karşı Kadıköy'de 35'te yenik duruma düştü. 66'da Kim ve 88'de Pelkas'ın golleriyle maçı çevirmeyi başardı. Bu 3 maçın dışında 8 karşılaşmada ise rakiplerine skor üstünlüğü vermedi. İsmail Kartal ile asla pes etmeyen ve 90 dakika boyunca savaşan Fenerbahçe, taraftarını da son haftalarda tribünlere çekmeyi başardı.



Sarı-Lacivertliler, hafta sonu derbide Beşiktaş'ı yenerek galibiyet serisine devam etmek istiyor.



