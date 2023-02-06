Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından ülke genelinde 7 gün milli yas ilan edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadesini kullandı.
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