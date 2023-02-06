7 gün milli yas ilan edildi

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından ülke genelinde 7 gün milli yas ilan edildi.

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7 gün milli yas ilan edildi
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06 Şubat 2023 20:41
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından ülke genelinde 7 gün milli yas ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadesini kullandı.

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