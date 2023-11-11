Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan Kayserispor, puanını 22'ye çıkardı. Bu sezon 4. yenilgisini yaşayan Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.



Karşılaşma, Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar en çok golün atıldığı müsabaka olarak kayıtlara geçti.



47. dakikada Mondihome Kayserispor farkı 3'e çıkardı. Sağ kanatta Ngoy'u çalımladıktan sonra son çizgiye inen Gökhan Sazdağı, meşin yuvarlağı Thiam ile buluşturdu. Bu oyuncunun penaltı noktasının sağından çıkardığı şutta top ağlara gitti: 1-4.



50. dakikada Kasımpaşa ikinci golünü kaydetti. Hajradinovic'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan ortasında, Nuno Da Costa'nın altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-4.



72. dakikada Kasımpaşa, yapılan VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Jeanvier ile girdiği ikili mücadelede Fall yerde kaldı. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi. 74'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Aytaç Kara, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-4.



Kalan dakikalarda Kasımpaşa'nın beraberliği yakalama çabaları yeterli olmadı ve Mondihome Kayserispor karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Çağdaş Altay, Ömer Tevfik Özkoç, Ogün Kamacı



Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar (Dk. 46 Da Costa), Yasin Özcan, Gökhan Gül (Dk. 87 Duhan Aksu), Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Ngoy



Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi (Dk. 84 Ramazan Civelek), Boa Morte (Dk. 90+2 Arif Kocaman), Cardoso (Dk. 66 Bahoken), Thiam, Kemen (Dk. 46 Jeanvier)



Goller: Dk. 12 Ali Karimi, Dk. 27 Sadık Çiftpınar (Kendi kalesine), Dk. 44 Boa Morte, Dk. 47 Thiam (Mondihome Kayserispor), Dk. 36 Fall, Dk. 50 Da Costa, Dk. 74 Aytaç Kara (Penaltıdan) (Kasımpaşa)



Sarı kartlar: Dk. 63 Kemal Özdeş (Teknik direktör) (Kasımpaşa), Dk. 86 Bilal Bayazit (Mondihome Kayserispor)





Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Kasımpaşa-Mondihome Kayserispor maçının ilk yarısını, konuk takım 3-1 önde tamamladı.5. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Yasin Özcan'ın sol kanattan yerden pasında Hajradinovic, ceza yayı üzerinde kontrol ettiği topu sağındaki Ben Ouanes'e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından çıkardığı şutta kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kornere çeldi.18. dakikada Yasin Özcan'ın sol çaprazdan yerden ortasına Aytaç Kara'nın ceza yayı üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Bilal, topu iki hamlede kontrol etti.45+4. dakikada Cardoso'nun uzak mesafeden çıkardığı sert şutta top üst direkten döndü.Kayserispor, soyunma odasına 3-1 üstün gitti.