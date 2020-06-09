Tekrar nüksetmedi

12 Haziran Cuma günü Kayserispor maçıyla lige kaldığı yerden devam edecek Fenerbahçe'de Max Kruse ismi dikkat çekiyor. Ligde şampiyonluk şansı olmasa da Türkiye Kupası'nı isteyen sarı-lacivertlilerde Kruse takımın yıldızlarından biri. Ancak 7 Mart'ta oynanan Denizlispor maçında sakatlanan Alman futbolcu, yaptığı açıklamada 4-6 hafta sonra iyileşeceğini ifade etmişti.Aradan geçen üç aylık sürede Kruse'nin aynı sakatlığı bir türlü geçmek bilmedi.Kruse'nin sağ ayak bileği iç ve dış yan bağlarında yırtık, eklem içinde kanama, sıvı artışı ve kemik ödemi tespit edildiği belirtilmişti.Pandemi sebebiyle tesislere gidemediği için tedavide aksamasalar olsa da deneyimli ismin an itibariyle takımda yer alması gerekiyordu. 31 yaşındaki oyuncunun sakatlığının tekrar nüksetme durumu da yaşanmadı.Takımın en yaratıcı ismi olan Kruse'nin olmaması doğal olarak hücum gücünü fazlasıyla etkileyecek.