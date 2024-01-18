4. Kış Gençlik Olimpiyatları Güney Kore'de başlayacak

Türkiye'den 24 sporcunun katılacağı 2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları, cuma günü Güney Kore'de başlayacak.



Gangwon eyaletinde 19 Ocak-1 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 4. Kış Gençlik Olimpiyatları'na, PyeongChang, Gangneung, Hoengseong ve Jeongseon kentleri ev sahipliği yapacak.



Eşit sayıda kadın ve erkekten oluşan 1900 sporcunun yer alacağı organizasyonda alp disiplini kayak, serbest stil kayak, snowboard, kayaklı koşu, kuzey kombine, kayakla atlama, biatlon, curling, buz hokeyi, kızak, yarış kızağı, skeleton, artistik buz pateni, sürat pateni ve kısa kulvar sürat pateni olmak üzere 15 disiplinde 81 madalya müsabakası yapılacak.



Oyunlarda Türkiye'yi 18'i kadın, 6'sı erkek olmak üzere toplam 24 sporcu temsil edecek.



Gangwon 2024'te mücadele edecek Türk sporcular şunlar:



3'e 3 buz hokeyi: Beray Derin Okut, Azra Betül Kılaç, Melis Arslan, Sidre Deniz Hacıosmanoğlu, Melisa Çağdaş, Dolunay Beren Erbakan, Fatma Bengisu Açarı, Azra Nur Şenyuva, Ekin Daş, Eylül Daş, Ece Eraşcı, Tan Nisan Göksal, Eda Seçen



Alp disiplini kayak: Ada Hasırcı, Thomas Kaan Onol Lang



Biatlon: Zülal Türk



Curling: Muhammed Taha Zenit, Muhammet Berat Ateş, Burcu Haşıl, Şüheda Karacalı, Derya Ekmekçi, Berat Aybar



Kısa kulvar sürat pateni: Muhammed Bozdağ, Toprak Efe Eroğlu



Kış Gençlik Olimpiyatları'nda Türkiye



Türkiye, ilk kez 2012 yılında Avusturya'nın Innsbruck kentinde düzenlenen Kış Gençlik Olimpiyatları'na 4 sporcuyla katıldı. Norveç'teki Lillehammer 2016'da 13, İsviçre'deki Lozan 2020'de ise 14 milli sporcu yarıştı.



Organizasyonda madalya kazanan tek Türk sporcu, Lozan 2020'deki 3'e 3 buz hokeyi karışık takım yarışmasında bronz madalya elde eden Sidre Özer oldu.



