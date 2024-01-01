39'luk Vagner Love'dan yeni transfer

Ülkemizde bir dönem Beşiktaş ve Alanyaspor formalarını giyen 39 yaşındaki golcü futbolcu Vagner Love'ın yeni takımı belli oldu.
Son olarak Sport Recife forması giyen Vagner Love, Brezilya Serie B ekibi Atletico Goianiense ile anlaştı.
Brezilya ekibi Goianiense, anlaşmanın 1 sezonluk olduğunu açıklarken, transferin bedelsiz gerçekleştiğini belirtti.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Recife formasıyla toplam 60 maça çıkan Vagner Love, 23 gol ve 7 asistlik performansa imza attı.
Son olarak Sport Recife forması giyen Vagner Love, Brezilya Serie B ekibi Atletico Goianiense ile anlaştı.
Brezilya ekibi Goianiense, anlaşmanın 1 sezonluk olduğunu açıklarken, transferin bedelsiz gerçekleştiğini belirtti.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Recife formasıyla toplam 60 maça çıkan Vagner Love, 23 gol ve 7 asistlik performansa imza attı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU