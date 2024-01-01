39'luk Vagner Love'dan yeni transfer

Bir dönem Beşiktaş forması giyen 39 yaşındaki futbolcu Vagner Love, Brezilya Serie B ekibi Atletico Goianiense'ye transfer oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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39'luk Vagner Love'dan yeni transfer
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01 Ocak 2024 19:11
Son güncelleme 01 Ocak 2024 19:12
Ülkemizde bir dönem Beşiktaş ve Alanyaspor formalarını giyen 39 yaşındaki golcü futbolcu Vagner Love'ın yeni takımı belli oldu.

Son olarak Sport Recife forması giyen Vagner Love, Brezilya Serie B ekibi Atletico Goianiense ile anlaştı. 

Brezilya ekibi Goianiense, anlaşmanın 1 sezonluk olduğunu açıklarken, transferin bedelsiz gerçekleştiğini belirtti.

SEZON PERFORMANSI 

Geçtiğimiz sezon Recife formasıyla toplam 60 maça çıkan Vagner Love, 23 gol ve 7 asistlik performansa imza attı.

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