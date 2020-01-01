36 sayı atan Curry: "Umarım fazla boş şut kaçırmam!"

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, dün gece ekibinin Chicago Bulls karşısında aldığı 129-128'lik galibiyetin dördüncü çeyreğinde bulduğu ivmenin, dokuz aydır kenarda bulunduktan sonra pasını atmaya çalıştığı süreçte, kendisine yardımcı olacağından emin olduğunu söyledi.



Sezona 9/35 üçlük isabetiyle başlamış olan Curry, dün gece bulduğu 36 sayının 13'ünü son çeyrekte kaydetmiş, üç üçlük denemesinin ise iki tanesini sokmayı başarmıştı.



Steph, maç sonrasında şu ifadeleri kullandı:



"Pek çok boş şutu kaçırdım, umuyorum bu böyle devam etmez. Ama diğer şutlarım yalnızca ritmimi bulmak içindi. Kendimden bazı beklentilerim var ve attığım şutları, hep sokacağımı düşünerek atıyorum. Bu gece belki bir veya iki tanesine kötü şut diyebilirdim. Ama geri kalanını kendime güvenerek yolladım ve isabet bulabileceğimi düşünüyordum. Bu yalnızca belli bir sürece sadık kalma durumu."



Curry, şimdiki Warriors ekibinin hücumunun, geçmiş yıllarda olduğundan ne kadar farklı olduğunu bir kez daha yineledi:



"Son derece farklı. Çoğunlukla yalnızca farklı oyuncular olduğundan ötürü böyle ve bu şu anda hiç sorun değil. Öğrenme ve gelişme sürecindeyiz ve bu yüzden kendimize karşı dürüst olmamız gerekiyor. İlk iki maçta oldukça korkunç ve birbirimizden kopuktuk. Şutlar girmiş olsa bile, son maçtan bu bu maça kıyasla yaptığımız farklı şeyleri, yine yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Hücum setlerimizdeki detayları ve küçük işleri uygulamaya çalıarak, bunlar üzerinden şutlar bulmaya çalışmamız gerek. Her hafta gelişmeye devam ederken, üzerine daima bir şeyler ekleyebiliriz. Bence bu gece kendimize biraz daha güvendik ve bu da artmaya devam edecek."





