31 Temmuz koronavirüs vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, günün vaka sayısının ise 22.332 olduğunu açıkladı. Bugün 79 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.
Koca, "Vaka sayıları hafta sonuna rağmen 20 bin sınırının üzerinde. Bunu tersine çevirmek mümkün. Tedbirlere uyar ve aşı ile bağışıklık kazanırsak, durum lehimize dönecek" mesajını verdi.
Bakan Koca, günün vaka sayısının ise 22.332 olduğunu açıkladı. Bugün 79 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.
Koca, "Vaka sayıları hafta sonuna rağmen 20 bin sınırının üzerinde. Bunu tersine çevirmek mümkün. Tedbirlere uyar ve aşı ile bağışıklık kazanırsak, durum lehimize dönecek" mesajını verdi.