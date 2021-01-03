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3 Ocak Pazar günü hem Süper Lig'de, hem de Avrupa'da oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...Süper Lig'de 16. Hafta mücadelesinde Karagümrük sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Sezona flaş transferlerle başlayan ve gayet de iyi giriş yapan Karagümrük bence çok dengeli ve sert bir takım kurmuş durumda ve gerçekten iyi futbol oynuyorlar. Trabzonspor ise saha içi organizasyon anlamında halen daha çok büyük sorunlar yaşıyor. Geçen hafta G.Saray karşılaşmasında da bu sorunlar ciddi şekilde ortaya çıktı diyebiliriz. Lig sonu için de bence zirve yarışının çok içerisinde kalabilecekler gibi durmuyor. Bu maç için de ev sahibi ekibin puan almasını bekliyorum. 10 çifte şans seçimi ideal tercih olur.Viviano, Ramazan, Fatih, Roco, Balkovic, Biglia, NDiaye, Koray, Aatif, Jiimmy, SobiechUğurcan, Serkan, Hosseini, Edgar, Marlon, Flavio, Abdülkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, DjaninySüper Lig'de 16. Hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Ligin dibine demir atan ve bir türlü maç kazanma başarısı gösteremeyen Kayserispor aynı geçen sezonun benzerini yaşamaya devam ediyor ve işleri hiç kolay gözükmüyor. Kesinlikle bir an önce maç kazanması gereken Sarı-Kırmızılılar, son haftaların en formda takımlarından birisi olan Beşiktaş karşısında kritik bir karşılaşmaya çıkacaklar. Sergen Hoca yönetiminde son 1,5 ay adeta lige damga vuran Kara Kartal bu deplasmanı da kayıpsız geçmek isteyecektir. Ben rakipleri karşısında kazanacaklarını düşünüyorum. 2 seçimi ideal tercih olur.İsmail, Kvrzic, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Behich, Ackah, Campanharo, Lennon, Emre Demir, Henrique, KangaErsin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, N'Koudou, Larin, Güvenİngiltere Premier Lig'de Newcastle United ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Newcastle United ligin kapasitesi bellli takımlarından biri ve en büyük özellikleri öncelikle savunmada sağlam durarak puan kazanmak. Liverpool ile golsüz berabere kaldıkları maçta da bunu iyi yaptılar. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester, Newcastle'a göre daha iyi bir takım ama onların da aşırı golcü kimlikleri yok. Ancak Leicester, rakibini zayıf yakaladığı anda, farka ulaşabiliyor. Bu maçta savunmaların ön planda olacağını ve az gollü bir sonuç çıkacağını düşünüyorum. 3,5 Alt seçeneği de en garanti tercih olacaktır.Darlow; Yedlin, Fernandez, Schar, Clark, Ritchie; Murphy, Shelvey, Longstaff, Joelinton; WilsonSchmeichel; Justin, Evans, Fuchs; Albrighton, Ndidi, Tielemans, Castagne; Barnes, Perez; Vardyİngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Chelsea, Arsenal mağlubiyetinin ardından Aston Villa ile de berabere kalarak yeni yıla kötü bir giriş yaptı. Durumu toparlamak adına Manchester City maçını kazanmak istiyorlar. Ligde Manchester City'yi ağırladıkları son iki maçı da kazanmış olmaları, onları daha da cesaretlendiriyor. Manchester City yeni sert rakiplerle başlıyor. Chelsea'den sonra Manchester United'a konuk olacaklar ve buradan 6 puanla çıkmaları halinde iddialarını arttıracaklardır. Bu maçta hem Chelsea hem de Manchester City adına sonuç önemli ve iki takım da risk alacaktır. 2,5 Üst tercihi bizlere kazandırır.Mendy; Azpilicueta, Zouma, Silva, Chilwell; Kante, Kovacic, Mount; Pulisic, Abraham, WernerSteffen; Cancelo, Dias, Stones, Mendy; Rodri, İlkay Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, Sterling; Agueroİtalya Ligi'nde Benevento ile Milan karşı karşıya gelecek. Benevento son 3 haftada 7 puan çıkartarak müthiş bir serinin altına imza attı. Benevento gibi kapasitesi belli bir takımın böylesine önemli bir grafik yakalaması, küme düşme korkusunu erkenden atlatabilmesi için oldukça kritik. Bu hafta Milan karşısında da ellerinden gelen direnci göstereceklerdir. Yılbaşı öncesi Lazio'yu yenerek iyi bir iş çıkaran Milan, Benevento deplasmanına ağır favori olarak çıkıyor. Benevento gol bulacaktır, sıkıntılar yaşatacaktır ama kazananın Milan olacağını tahmin ediyorum. Milan galibiyetini kuponlarda işaretleyebiliriz.Montipo; Letizia, Tula, Glik, Barba; Schiattarella, Ionita, Improta; Insigne, Caprari; LapadulaDonnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Krunic; Diaz, Hakan Çalanoğlu, Rebic; Leaoİspanya Ligi'nde Huesca ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Yılbaşından hemen önce evinde Eibar ile 1-1 berabere kalan Barcelona, şampiyonluk yarışına yaklaşmak iterken yine büyük bir hata yaptı. Bu kez 12 puanla lig sonunda yer alan Huesca'ya konuk olacak. Barcelona'nın bu maçta puan kaybetme şansı yok. 2019'da Huesca ile deplasmanda oynadıkları maçta 0-0 berabere kaldılar ama bu kez yaşanabilecek puan kaybı, sezonun kaybedilmesine neden olur. Barcelona'nın hata yapacağını düşünmüyorum. Belki riskli olabilir ama Barcelona'yı kuponlarda yazabiliriz.Fernandez; Lopez, Pulido, Siovas, Galan; Mosquera, Rico; Ferreiro, B Garcia, Ontiveros; OkazakiTer Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong; Braithwaite, Pedri, Dembele; Messiİtalya Serie A'nın 15'inci haftasında Lazio deplasmanda Genoa'nın konuğu olacak. Ev sahibi ekip, düşme hattında. 5 maçlık 3 puan hasretini Spezia deplasmanında sonlandırdılar. Ancak hala oyun olarak istedikleri seviyede değiller. Lazio ise son olarak deplasmanda Milan'a 3-2 kaybetti. Deplasmanda daha başarılı sonuçlar alıyorlar. Bunun yanında dış sahalarda oynadıkları 8 maçta 24 gol oldu. İki takım arasındaki maçlarda da gollü müsabakalar dikkat çekiyor. Son 10 maçın sadece 1'inde gol barajı aşılmamış. Lazio kazanır. Ancak güvenmeyenler 2.5 üstünü de işaretleyebilir.Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Behrami, Badelj, Lerager, Zappacosta; Scamacca, DestroReina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Alberto, Marusic; Vedat Muriqi, ImmobileAlmanya Bundesliga'nın 14'üncü haftasında Borussia Dortmund sahasında Wolfsburg'u konuk edecek. Dortmund 5'inci sıraya kadar geriledi. Yeni teknik direktörleri Terzic yönetiminde ligde 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldılar. Wolfsburg ise son 10 maçında sadece Bayern Münih'e kaybetti. Şu ana kadar 24 puan topladılar. Ancak iç sahada daha başarılı durumdalar. Bu 24 puanın, 17'sini iç sahada aldılar. Deplasmanda ise 1 galibiyetleri var. Dortmund'da sakatların dönmesi bekleniyor. Zorlu maç karşılıklı gol var ve 2.5 üstü kuponlarda yerini almalı.Burki; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Emre Can, Witsel; Sancho, Reus, Reyna; MoukokoCasteels; Mbabu, Lacroix, Brooks, Roussillon; Schlager, Guilavogui; Baku, Steffen, Brekalo; Weghorstİspanya LaLiga'da lider Atletico Madrid, Deportivo Alaves deplasmanına konuk olacak. Atletico, galibiyet serisine devam ediyor. Son olarak iç sahada Getafe engelini tek golle geçtiler. İkinci sıradaki Real Madrid'in 2 puan önündeler ancak şu anda 2 maçları eksik durumda. Son 10 maçın 7'sinde kalelerinde gol görmediler. Ligde tek hanelerde gol yiyen tek takım durumundalar. Alaves ise son olarak deplasmanda Osasuna ile 1-1 berabere kaldı. Ligde oynadıkları son 5 maçta tek galibiyetleri var. Simeone ve öğrencileri sonuca gitmeyi iyi biliyor. Deplasmanda da olsa kazanacaklardır.Pacheco; Navarro, Laguardia, Lejeune, Duarte; Mendez, Battaglia, M Garcia, Rioja; Joselu, PerezOblak; Gimenez, Felipe, Hermoso; Vrsaljko, Llorente, Koke, Saul, Carrasco; Felix, L SuarezAlmanya Bundesliga'nın 14'üncü haftasında lider Bayern Münih sahasında düşme hattındaki Mainz 05'i konuk edecek. Bayern, son olarak deplasmanda geriye düştüğü maçta Leverkusen'i mağlup ederek liderliği devralmıştı. Bu sezon iç sahada henüz maç kaybetmediler. Mainz ise 6 maçtır galibiyete hasret. Bunun yanında oynadıkları 13 maçta sadece 6 puan alabildiler. Bayern'de bu maç öncesinde tek eksik Nianzou. Konuk ekipte ise Malong sakatlık, Niakhate cezası nedeniyle yok. Bayern gol barajını tek başına aşıp yeni yıla farklı başlar.Neuer- Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller, Coman, LewandowskiZentner- Kilian, Hack, Juste, Fernandes, Latza, Martins, Brosinski, Burkardt, Quaison, Matetaİtalya Serie A'da Juventus sahasında Udinese'yi konuk edecek. Juve, ligin son haftasında Fiorentina karşısında yaşadığı mağlubiyetle herkesi ters köşeye yatırmıştı. Gördükleri kırmızı kartın ardından maç tersine döndü. Bununla beraber ligdeki namağlup unvanlarını da kaybettiler. Udinese ise 15 puanla 12'nci sırada. Düşme hattıyla aralarında 5 puanlık fark var, çok da uzak değiller. Lazio ve Torino galibiyetlerinin ardından çıktıkları 3 maçtan 2 puan çıkartabildiler. Juventus, 1 maç eksiğiyle beraber lider Milan'ın 10 puan gerisinde. Son şok mağlubiyetin ardından ayağa kalkıp iç sahada rahat kazanırlar.: Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Morata, RonaldoMusso; Bonifazi, De Maio, Samir; Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna