3. Lig'de 8. hafta sonuçları

Nesine 3. Lig'de 8. hafta müsabakaları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
3. Lig'de 8. hafta sonuçları
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ekim 2024 00:37
Nesine 3. Lig'de 8. hafta karşılaşmaları sona erdi.
Karşılaşmalardaki sonuçlar şöyle:

- 1. Grup

23 Elazığ FK-Anadolu Üniversitesi: 0-2

Artvin Hopaspor-Muşspor: 1-0

Kırşehir Futbol SK-Silifke Belediyespor: 1-4

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Ergene Velimeşespor: 2-0

Kemerkent Bulvarspor-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 2-3

Kuşadasıspor-Düzce Cam Düzcespor: 2-3

Bursaspor-Belediye Kütahyaspor: 3-0

Karşıyaka-Tokat Belediye Plevnespor: 2-0

 - 2. Grup

Onuksports Kelkit Hürriyetspor-T. Metal 1963 Spor: 2-1

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Etimesgut Belediyespor: 1-0

Smart Holding Çayelispor-Beykoz İshaklıspor: 3-2

Amasyaspor-Nevşehir Belediyespor: 2-0

Uşakspor-Fatsa Belediyespor: 0-1

Silivrispor-İnegöl Kafkasspor: 4-1

Muğlaspor-Adıyaman FK: 1-1

Tire 2021 FK-Balıkesirspor: 1-2

 - 3. Grup

Bayburt Özel İdarespor-Küçükçekmece Sinopspor: 0-3

Alanya 1221 Futbol SK-Pazarspor: 1-0

Osmaniyespor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor: 2-1

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-1

Çorluspor-Viranşehir Belediyespor: 2-0

52 Orduspor FK-Yapılı İnşaat 1922 Konyaspor: 1-0

Çankayaspor-Aliağa Futbol: 0-0

Karabük İdmanyurdu-1923 Mustafakemalpaşaspor: 3-0

 - 4. Grup

Kolibri Ağrı 1970-Orduspor 1967: 1-0

Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Mardin 1969 Spor: 1-1

Kırıkkale FK-Denizlispor: 1-1

Erciyes 38 Futbol SK-İzmir Çoruhlu FK: 3-2

Zonguldakspor-7 Eylül Turgutlu 1984: 1-0

Polatlı 1926 Spor-Bursa Nilüfer Futbol SK: 3-4

Büyükçekmece Tepecikspor-Niğde Belediyespor: 1-2

Edirnespor-Sebat Gençlikspor: 2-3

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery