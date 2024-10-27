3. Lig'de 8. hafta sonuçları

Nesine 3. Lig'de 8. hafta karşılaşmaları sona erdi.
Karşılaşmalardaki sonuçlar şöyle:
- 1. Grup
23 Elazığ FK-Anadolu Üniversitesi: 0-2
Artvin Hopaspor-Muşspor: 1-0
Kırşehir Futbol SK-Silifke Belediyespor: 1-4
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Ergene Velimeşespor: 2-0
Kemerkent Bulvarspor-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 2-3
Kuşadasıspor-Düzce Cam Düzcespor: 2-3
Bursaspor-Belediye Kütahyaspor: 3-0
Karşıyaka-Tokat Belediye Plevnespor: 2-0
- 2. Grup
Onuksports Kelkit Hürriyetspor-T. Metal 1963 Spor: 2-1
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Etimesgut Belediyespor: 1-0
Smart Holding Çayelispor-Beykoz İshaklıspor: 3-2
Amasyaspor-Nevşehir Belediyespor: 2-0
Uşakspor-Fatsa Belediyespor: 0-1
Silivrispor-İnegöl Kafkasspor: 4-1
Muğlaspor-Adıyaman FK: 1-1
Tire 2021 FK-Balıkesirspor: 1-2
- 3. Grup
Bayburt Özel İdarespor-Küçükçekmece Sinopspor: 0-3
Alanya 1221 Futbol SK-Pazarspor: 1-0
Osmaniyespor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor: 2-1
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-1
Çorluspor-Viranşehir Belediyespor: 2-0
52 Orduspor FK-Yapılı İnşaat 1922 Konyaspor: 1-0
Çankayaspor-Aliağa Futbol: 0-0
Karabük İdmanyurdu-1923 Mustafakemalpaşaspor: 3-0
- 4. Grup
Kolibri Ağrı 1970-Orduspor 1967: 1-0
Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Mardin 1969 Spor: 1-1
Kırıkkale FK-Denizlispor: 1-1
Erciyes 38 Futbol SK-İzmir Çoruhlu FK: 3-2
Zonguldakspor-7 Eylül Turgutlu 1984: 1-0
Polatlı 1926 Spor-Bursa Nilüfer Futbol SK: 3-4
Büyükçekmece Tepecikspor-Niğde Belediyespor: 1-2
Edirnespor-Sebat Gençlikspor: 2-3
- 1. Grup
23 Elazığ FK-Anadolu Üniversitesi: 0-2
Artvin Hopaspor-Muşspor: 1-0
Kırşehir Futbol SK-Silifke Belediyespor: 1-4
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Ergene Velimeşespor: 2-0
Kemerkent Bulvarspor-HG Hospital Kahramanmaraşspor: 2-3
Kuşadasıspor-Düzce Cam Düzcespor: 2-3
Bursaspor-Belediye Kütahyaspor: 3-0
Karşıyaka-Tokat Belediye Plevnespor: 2-0
- 2. Grup
Onuksports Kelkit Hürriyetspor-T. Metal 1963 Spor: 2-1
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Etimesgut Belediyespor: 1-0
Smart Holding Çayelispor-Beykoz İshaklıspor: 3-2
Amasyaspor-Nevşehir Belediyespor: 2-0
Uşakspor-Fatsa Belediyespor: 0-1
Silivrispor-İnegöl Kafkasspor: 4-1
Muğlaspor-Adıyaman FK: 1-1
Tire 2021 FK-Balıkesirspor: 1-2
- 3. Grup
Bayburt Özel İdarespor-Küçükçekmece Sinopspor: 0-3
Alanya 1221 Futbol SK-Pazarspor: 1-0
Osmaniyespor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor: 2-1
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-1
Çorluspor-Viranşehir Belediyespor: 2-0
52 Orduspor FK-Yapılı İnşaat 1922 Konyaspor: 1-0
Çankayaspor-Aliağa Futbol: 0-0
Karabük İdmanyurdu-1923 Mustafakemalpaşaspor: 3-0
- 4. Grup
Kolibri Ağrı 1970-Orduspor 1967: 1-0
Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Mardin 1969 Spor: 1-1
Kırıkkale FK-Denizlispor: 1-1
Erciyes 38 Futbol SK-İzmir Çoruhlu FK: 3-2
Zonguldakspor-7 Eylül Turgutlu 1984: 1-0
Polatlı 1926 Spor-Bursa Nilüfer Futbol SK: 3-4
Büyükçekmece Tepecikspor-Niğde Belediyespor: 1-2
Edirnespor-Sebat Gençlikspor: 2-3