3 Ağustos koronavirüs vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, günün vaka sayısının ise 24.832 olduğunu açıkladı. Bugün 126 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtti.
Koca, "Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli." mesajını verdi.
Bakan Koca, günün vaka sayısının ise 24.832 olduğunu açıkladı. Bugün 126 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtti.
Koca, "Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli." mesajını verdi.