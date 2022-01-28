28 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.Bakanlık, koronavirüste günün günün vaka sayısının ise 93.586 olduğu açıkladı. Böylelikle bugüne dek görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Bugün 210 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle;Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var.