28 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı 28 Ocak koronavirüs tablosu, vaka ve vefat bilgilerine ilişkin açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
28 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ocak 2022 19:56
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bakanlık, koronavirüste günün günün vaka sayısının ise 93.586 olduğu açıkladı. Böylelikle bugüne dek görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Bugün 210 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle;

Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.