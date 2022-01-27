27 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakanlık, koronavirüste günün günün vaka sayısının ise 82.180 olduğu açıkladı. Böylelikle bugüne dek görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Bugün 174 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle;
"BU HAVADA AŞI?" Sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında. Aşı hatırlatma dozunuzun zamanı gelmişse, hava koşullarından kaynaklanan göze alınması mümkün zorlukları engel kabul etmeyin. Kış aylarında Covid-19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması önemli.
Bakanlık, koronavirüste günün günün vaka sayısının ise 82.180 olduğu açıkladı. Böylelikle bugüne dek görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Bugün 174 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle;
"BU HAVADA AŞI?" Sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında. Aşı hatırlatma dozunuzun zamanı gelmişse, hava koşullarından kaynaklanan göze alınması mümkün zorlukları engel kabul etmeyin. Kış aylarında Covid-19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması önemli.