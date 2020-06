27 Haziran Cumartesi iddaa tahminleri

📺 TV'DE BUGÜN: ŞİFRESİZ MAÇ! TIKLAYIN

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR

GÖZTEPE - ALANYASPOR

MÖNCHENGLADBACH - HERTHA BERLİN

LEVERKUSEN - MAINZ

WERDER BREMEN - KÖLN

CELTA VIGO - BARCELONA

ATLETICO MADRID - DEPORTIVO ALAVES

LAZIO - FIORENTINA

Sporx iddaa ekibi, iddaa'da yer alan maçlardan seçtikleriyle cepleri ısıtmaya devam ediyor. Hazırladığı maçlarda eksik, sakat, cezalı, muhtemel 11'ler ve maçı direkt etkileyecek önemli bilgilerin yanı sıra iddaa tahminini de analizlerin içerisine ekleyen Sporx iddaa ekibi, sizlerden aldığı olumlu geri dönüşler ile gücüne güç katıyor, daha da moralleniyoruz. Cumartesi günü tahminleriyle yine sizlere kazandıracağımıza inanıyoruz. Hepimize bol şanslar...Süper Lig'de Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Konuk ekip Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrılmasının ardından sürpriz bir şekilde göreve İbrahim Üzülmez geldi. Geçen hafta Başakşehir'e kaybeden Ankaragücü'nün yeni teknik adamıyla Trabzonspor deplasmnaından puan çıkarması kolay değil ama ellerinden geleni yapacaklardır. Alanyaspor deplasmanında galibiyeti koruyamayan ve 1 puanla yetinmek zorunda kalan Trabzonspor, Başakşehir'in Galatasaray ile oynayacağı haftada kazanıp rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek. Kritik haftalarda hata şansı kalmayan Trabzonspor'un evinde galibiyete ulaşacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var ve 2,5 Üst seçenekleri de kuponlara işaretlenebilir.Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, SörlothFriedrich, Cerail, Pazdan, Kulusic, Pinto, Faty, Sedat, Scarione, Michalak, Orgill, RodriguesSüper Ligde'de Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Kasımpaşa'ya mağlup olan Fenerbahçe tam anlamıyla ligi noktalamış oldu. Bu dakikadan sonra Fenerbahçeli futbolcuların maçlara tam anlamıyla konsantre olabileceğini düşünmüyorum. Hedefsiz kalan Fenerbahçe'de artık tek ama yeni sezon yapılanması olacak. Ancak yine de iç sahada biraz daha istekli ve saldırgan oynayacaklardır. Kümede kalma savaşı veren Yeni Malatyaspor ise Fenerbahçe'nin bu durumunu avantaja çevirerek İstanbul'da galibiyet almayı planlıyor. Savunma olarak sıkıntılar yaşayan iki takımın mücadelesi 2,5 Üst bitecektir. İlk yarı 1,5 Üst seçeneği de alternatif olarak düşünülebilir.Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Mehmet Ekici, Rodrigues, VedatFarnolle, Chebake, Robin, Mina, Sakıb, Donald, Acquah, Gökhan, Umut, Ahmed, KjartanssonSüper Lig'de Göztepe ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. İddiası kalmayan Göztepe artık sezonun bitmesini bekliyor. Göztepe küme düşme hattında uzak ve ilerleyen haftalarda da pek fazla ateş hattına yaklaşacaklarını düşünmüyorum. Trabzonspor maçında 1 puanı son anlarda kurtaran Alanyaspor ise ilk 5 şansını sonuna kadar sürdürmek istiyor. Göztepe'nin iddiası olsaydı maç zor geçebilirdi ama Alanyaspor'un deplasmanda olmasın rağmen galibiyete ulaşacağını düşünüyorum. Yüksek oranıyla Alanyaspor galibiyetini kuponlarda değerlendirebiliriz.Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner, Andre Castro, Halil Akbunar, Serdar Gürler, WilczekMarafona, Baiano, Caulker, Tzavellas Kaan Kanak, Ceyhun, Salih, Efecan, Bakasetas, Junior Fernandes, CisseAlmanya Ligi'nde Mönchengladbach ile Hertha Berlin karşı karşıya gelecek. Mönchengladbach ligin son haftasında kazanması halinde Şampiyonlar Ligi biletini alacak. Beraberlik halinde Leverkusen ile puan puana olacak ama genel averajda Mönchengladbach 9 gol önde ve Leverkusen'in bu farkı kapatması kolay gözükmüyor. Hertha Berlin iddiası ama geçen hafta Leverkusen'i yenerek büyük bir sürprizin altına imza attılar. Mönchengladbach'ta takımın 14 gol atan en skorer ismi Marcus Thuram sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Her ne olursa olsun işi buraya kadar getiren ve finale çıkan Mönchengladbach'ın kazanacağını düşünüyorum. Açıkçası Mönchengladbach'ı günün bankolarından biri olarak değerlendiriyorum.Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Herrmann, Stindl, Hofmann; EmboloJarstein; Esswein, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt; Stark, Grujic; Lukebakio, Darida, Cunha; PiatekAlmanya Ligi'nde Leverkusen ile Mainz 05 karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Hertha Berlin'e kaybeden Leverkusen, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda ağır yara aldı. 5. sırada olan ve Mönchengladbach'ın 2 puan gerisine düşen Leverkusen'in bu hafta kazanması da yetmeyecek. Çünkü Mönchengladbach berabere kalsa bile, genel averajda 9 gol gerideler. Bu yüzden Mönchengladbach'ın kaybetmesini bekleyecekler. İddiası olmayan Mainz ise bu maça formalite icabı çıkacaklar. Leverkusen karşısında pek fazla direnç göstereceklerini düşünmüyorum. Leverkusen galibiyetini rahatlıkla kuponlarda işaretleyebiliriz.Hradecky; Dragovic, Tah, Tapsoba, Wendell; Baumgartlinger, Dmeribay; Diaby, Havertz, Bailey; VollandMuller; Baku, Juste, Niakhate, Brosinski; Latza, Kunde; Onisiwo, Oztunali, Quaison; MatetaAlmanya Ligi'nde Werder Bremen ile Köln karşı karşıya gelecek. 17. sırada yer alan Werder Bremen'in 28, 16. sıradaki Fortuna Düsseldorf'un 30 puanı bulunuyor. Almanya'da 17 ve 18. sıradaki takımlar küme düşerken, 16. takım, Bundesliga II'den bir takımla Play-Out oynayacak. İddiası kalmayan Köln için bu karşılaşmanın hiçbir anlamı yok ama Werder Bremen kazanarak, Fortuna Düsseldorf'un yenilmesini hatta berabere kalmasını bekleyecek.Fortuna Düsseldorf, lig sonuncusu Union Berlin ile deplasmanda berabere kalır, Werder Bremen kazanırsa iki takımın da puanı 31 olacak. Ancak Fortuna Düsseldorf, genel averajda 4 gol önde, Werder Bremen'e bu yüzden 4 farklı galibiyet gerekiyor. Werder Bremen averaj olarak Fortuna Düsseldorf'u yakalarsa, daha fazla gol attığı (şu an gol sayıları 36-36) için 16. sırayı elde edecek. 90 dakika sonunda neler olacak göreceğiz ama Werder Bremen'in kazanacağını düşünüyorum. Ev sahibi galibiyetini kuponlarda işaretleyebiliriz.Pavlenka; Veljkovic, Langkamp, Moisander; Lang, Eggestein, Klaassen, Friedl; Osako; Bittencourt, SargentHorn; Leistner, Bornauw, Czichos; Ehizibue, Skhiri, Rexhbecaj, Jakobs; Drexler; Uth, Cordobaİspanya La Liga'da zirve, at yarışı tabiriyle bir baş bir boyun gidiyor. İkinci Barcelona ile lider Real Madrid'in puanları aynı. Barça, sanki pandemi arası olmamış gibi formda devam ediyor. 2 hafta önce Sevilla gibi zor bir deplasmanda 2 puan kaybettiler ancak bu maça hakem kararlarının da damga vurduğunu not düşmek gerek. Athletic Bilbao karşısında kazanarak tekrar güven tazelediler. Üstelik, idmanda kavga çıktığına dair haberlerin üzerine de yollarına devam ettiklerini gösterdiler.Celta Vigo ise pandemi arasından 3 maçta 7 puanla çıkarak, küme düşme hattının 7 puan üzerine çıktılar. Özellikle, Alaves'e karşı aldıkları 6-0'lık galibiyet ve Sociedad deplasmanından çıkan 3 puan onlar adına müthiş oldu.Barcelona adına karmaşık bir maç olacaktır. Ancak, Atletico Madrid maçı öncesi bu maçta hata yapmamaları gerekecek. Celta deplasmanında son yıllarda hep sorunlar yaşadılar ve bu maçta bunun olmasına izin vermeyeceklerdir. Maçın başından itibaren bir Barcelona baskısı ile birlikte ilk yarıdan skoru koparıp rahatlamaya çalışacaklardır. Hem ilk yarı, hem ikinci yarı Barcelona'nın galibiyetini bekleyebiliriz.Blanco; Vazquez, Aidoo, Murillo, Olaza; Rafinha, Okay Yokuşlu, Beltran; Aspas, Smolov, SuarezTer Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Vidal, Puig, Rakitic; Braithwaite, Griezmann, MessiAtletico Madrid, pandemi sonrası Bilbao deplasmanından 1 puanla döndü ama son 3 maçta gol yemeden aldıkları 9 puan, sezon başından bu yana yakalayamadıkları form durumuna nihayet kavuştuklarını gösteriyor. Alaves de ise enteresan bir dağılma söz konusu. Bir şeylerin ters gittiği de çok aşikar. Son 4 maçta 3 mağlubiyet aldılar ve gol de atamadılar. Arada kazandıkları Sociedad maçı dışında Espanyol'a 2-0, Celta Vigo'ya 4-0 ve sahalarında Osasuna'ya 1-0 yenildiler. Benzer bir senaryo bu maçta da bizleri bekliyor.Atletico Madrid, hala hücumda çok sorunlar yaşasa ve akan bir atak futbolu oynayamasa da kilitleri aşacak kaliteli ayaklar sahip. Kaldı ki Deportivo Alaves savunmasının ne kadar 'kilit' olacağı da muamma. Bu maç için Atletico kazanır ya da KG Yok seçeneklerinden sizin için uygun olanı tercih edebilirsiniz.Oblak; Arias, Savic, Hermoso, Lodi; Koke, Partey, Saul, Carrasco; Llorente, Costa.Pacheco; Navarro, Laguardia, Ely, Duarte; Sainz, Camarasa, Pina, Rioja; Perez, Joselu.2-0 öne geçtiği maçta Atalanta'ya 3-2 kaybederek sarsılan ve lider Juventus'un 4 puan gerisine düşen Lazio, bu sezon hedeflediği sıraların çok uzağında olan 14. Fiorentina'yı konuk ediyor.Lazio, açıkçası Atalanta maçının acılarını ne kadar atlatabildi bilemiyoruz. 21 maçlık yenilmezlik serisi, çok dramatik bir maçla sona ermiş oldu. Şubattan beri ilk kez Olimpico çimlerine çıkacak olan Lazio, bu maçı bir yara sarma maçı haline getirebilir. Fiorentina ise son 6 maçta sadece 1 kez kazanabildi ve son 3 maçında berabere kaldı. Kadrolarındaki bazı isimler kaliteli ama takım kimyasının çok bozuk olduğu ortada...Lazio, hem kadro kalitesi, hem kadro uyumu, hem de teknik adam farkıyla rakibinin çok önünde. Fiorentina'ya karşı herhangi bir sorun yaşamadan hanelerine 3 puanı yazdıracaklardır.Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzarri, Milinkovic-Savic, Parolo, Alberto, Lukaku; Immobile, CaicedoDragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Duncan, Pulgar, Castrovilli; Ghezzal, Vlahovic, Ribery