UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda rövanş maçları oynanacak. Sporx iddaa ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak karşılaşmalardan özel seçimlerini sizler için hazırladı. İşte günün bankoları, bol şanslar....UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal ile Benfica karşı karşıya gelecek. Arsenal'in elinde kötü sezonda sadece FA Cup ve UEFA Avrupa Ligi kaldı. Benfica'nın da Portekiz'de şampiyonluk umudu kalmadı. Hem Arsenal, hem de Benfica, Avrupa Ligi'nde devam etmeyi her şeyden fazla istiyor. Arsenal, Portekiz'den 1-1 ile dönerek avantajlı bir sonuç aldı. Benfica'nın tutu geçebilmek adına gol bulması lazım. Arsenal evinde oynayacağı maçta turu geçecektir. Ancak risk almadan karşılıklı gol var tercihini de kuponlarda değerlendirmemiz halinde kazanacağımızı düşünüyorum.Bernd Leno (GK); Kieran Tierney, David Luiz, Gabriel Magalhaes, Hector Bellerin; Granit Xhaka, Dani Ceballos; Bukayo Saka, Emile Smith Rowe, Martin Odegaard; AubameyangOdysseas Vlachodimos; Alex Grimaldo, Nicolas Otamendi, Jan Vertonghen, Gilberto; Rafa Silva, Adel Taarabt, Julian Weigl, Pizzi; Darwin Nunez, SeferovicUEFA Avrupa Ligi'nde Leicester City ile Slavia Prag karşı karşıya gelecek. Çekya'da sezonun flaş takımı Slavia Prag, şampiyonluğa emin adımlarla ilerlerken, UEFA Avrupa Ligi'nde de tur atlamayı planlıyor. 0-0 biten ilk maçta Leicester City'yi yenebilmek adına ellerinden gelni yaptılar ama sonuca ulaşamadılar. Şimdi İngiltere deplasmanına çıkacaklar ve maç seyircisiz olsa bile, işleri hiç kolay değil. Slavia Prag'a göre kadro kalitesi ve oyun olarak güçlü olan Leicester City kazanarak yoluna devam edecektir.Schmeichel; Amartey, Evans, Çağlar Söyüncü, Thomas; Ndidi, Tielemans; Albrighton, Cengiz Ünder, Barnes; VardyKolar; Bah, Kudela, Zima, Boril; Provod, Hromada; Sima, Stanciu, Olayinka; KuchtaUEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Güçlü kadrosuyla UEFA Avrupa Ligi'ni müzesine götürmek isteyen Manchester United, İspanya'da oynadığı ilk maçı 4-0 kazanarak turu bana göre %99 geçti. Real Sociedad'ın 5-0 ya da 5 farklı galibiyete ihtiyacı var ama bunu Manchester United gibi bir takıma karşı başarmak mucizeden de öte diyebiliriz. Hafta sonu Chelsea'ye konuk olacak Manchester United kadroda daha az süre alan isimlere yer verecektir. Bu maçta hem Manchester United, hem de Real Sociedad'ın gol bulabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle 2,5 Üst tercihini kuponlarda tercih edebiliriz.Henderson; Williams, Tuanzebe, Bailly, Telles; Fred, Matic; James, Mata, Rashford; GreenwoodRemiro; Gorosabel, Zubeldia, Sagnan, Monreal; Zubimendi, Merino, Silva; Portu, Isak, OyarzabalUEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Napoli sahasında Granada ile karşı karşıya gelecek. Turun mutlak favorisi gibi gözüken Napoli ilk maçta İspanya'da hiç beklemediği bir sonuç aldı ve rakibine 2-0 yenilerek turu tamamen zora soktu. Açıkçası Gattuso ve öğrencileri açısından yaşanan bu şok sonrası bir de ligde alınan Atalanta mağlubiyeti İtalya hocanın işini iyice zora soktu. Ben eğer sürpriz olmazsa Napoli'de kısa süre içerisinde hoca değişikliği yaşanabileceğini düşünüyorum. Bu kaos içerisinde turu geçmeleri de hiç kolay değil. Belki kazanmayı başarırlar ama tura yeteceğinden çok emin değilim. Yine de karşılaşma için 1 seçimi ideal tercih olacaktır.Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Rui; Elmas, Bakayoko, Ruiz; Politano, Insigne, ZielinskiSilva; Foulquier, Duarte, Sanchez, Neva; Herrera, Gonalons; Kenedy, Montoro, Machis; MolinaUEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Leverkusen sahasında Young Boys ile karşı karşıya gelecek. İsviçre'de oynanan ilk maç adeta gol düellosuna sahne olmuş ve Y.Boys güçlü rakibini 4-3 yenmeyi başarmıştı. İki takım da hücumu çok seven ekipleri ve Almanya'da yine bol pozisyonlu ve zevkli bir maçın bizleri beklediğini düşünüyorum. Elbette ev sahibi ekip rakibine göre daha kaliteli bir kadroya sahip ama bence işleri hiç kolay değil. Tek gollü 1-2,2-1,3-2 galibiyetler de ev sahibine yarasa da bence taraf bahsi bu maç için riskli tercih olur. Bu sebeple de size yine Üst seçimini önereceğim. Gollü bir maç daha izleteceklerdir.Lomb; Frimpong, Tah, Tapsoba, Sinkgraven; Wirtz, Aranguiz, Kerem Demirbay; Bailey, Schick, DiabyVon Ballmoos; Hefti, Lustenberger, Zesiger, Lefort; Fassnacht, Aebischer, Lauper, Ngamaleu; Elia, SiebatcheuUEFA Avrupa Ligi'nde Salzburg deplasmanda Villareal ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta Avusturya'da Villareal çok akıllı ve dengeli futbol oynadı. Hücum tarafında muazzam güce sahip olan Salzburg'u hem durdurdular hem de buldukları 2 golle turun kapısını ardına kadar araladılar. Açıkçası ben yine de Salzburg'un işin peşini bırakacağını sanmıyorum. İspanya'da gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Üst seçimi ideal gözüküyorRulli; Foyth, Albiol, Torres, Estupinan; Trigueros, Capoue, Parejo, Gomez; Moreno, AlcacerStankovic; Nissen, Ramalho, Vallci, Ulmer; Mwepu, Junuzovic, Bernede; Berisha, Daka, AaronsonUEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Ajax sahasında Lille'i konuk edecek. Ev sahivi ekip deplasmanda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanarak büyük avantaj elde etti. 1-0 geriye düştükleri karşılaşmada son 5 dakikada buldukları 2 golle rakiplerini mağlup ettiler. İki takımda hafta sonunda liglerinde 4'er gollü galibiyetler aldı. Lille'in tura tutunabilmesi için risk alması gerekiyor. Ajax gol yollarında sıkıntı çekmeyen bir takım. Ben ilk maçta olduğu gibi burda da filelerin karşılıklı havalanmasını bekliyorum.Stekelenburg; Rensch, Schuurs, Martinez, Blind; Alvarez, Gravenberch, Klaassen; Antony, Tadic, NeresMaignan; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo; Weah, Andre, Sanches, Bamba; David, Yusuf YazıcıUEFA Avrupa Ligi son 32 turunda PSV Eindhoven sahasında Olympiakos'u konuk edecek. İki takım arasında geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmayı konuk ekip 4-2 kazanmıştı. Hollanda ekibi oynadığı son 5 resmi karşılaşmanın 3'ünde puan kaybetti. Hafta sonunda liglerinde Vitesse'yü mağlup ettiler. Olympiakos ise PSV galibiyetinin ardından ligde Aris ile 1-1 berabere kaldı. Ancak lige puan kaybına tahammülleri var. En yakın rakiplerinin 12 puan önündeler. Gole yatkın iki takım karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekibin biraz daha risk alması gerekiyor. Yunan ekibinde de bu riskleri cezalandıracak ayaklar var. İlk maçta olduğu gibi fileler karşılıklı havalanır.Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Rosario, Thomas; Gotze, Thomas; Zahavi, MalenSa; Lala, Semedo, Ba, Reabciuk; M'Vila, Bouchalakis; Masouras, Camara, Bruma; El-ArabiUEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Roma sahasında Braga'yı konuk edecek. Roma ilk maçta deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyetle turun kapısını aralamayı başarı. Büyük bir sürpriz yaşanmazsa bir üst tura çıktılar. Ev sahibi ekip, Braga galibiyetinin ardından Benevento deplasmanından 1 puanla döndü. Braga ise sahasında Tondela'yı 4-2 ile geçti. Roma'nın iç sahadaki son 5 maçının tamamında gol barajı aşıldı. Ayrıca bu maçların 4'ünde 4 ve fazlasında gol atıldı. Braga da ise durum tam tersi. Son 5 deplasman karşılaşmasının sadece 1'inde gol barajı geçilebildi. Ben ilk maçta oldupu gibi Braga'nın gol bulacağını düşünmüyorum. İtalyanlar da 2-0 verdiği rahatlıkla oynar. Önerim 3.5 altı.Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola; Karsdorp, Diawara, Veretout, Peres; Pedro, El Shaarawy; DzekoMatheus; Ze Carlos, Tormena, Sequeira, Silva; Al Musrati, Fransergio, Gaitan; R. Horta, Galeno; SporarUEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında Milan sahasında Kızıl Yıldız'ı konuk edecek. İki takım arasında geçen hafta oynanan karşılaşma 2-2 sona ermişti. Milan, kazandım dediği maçta son dakika golüyle sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Ev sahibi ekip, bu maçın ardından Milano derbisinde Inter'e 3-0 mağlup oldu. Bu mağlubiyetle birlikte Inter ile arasındaki puan farkı da 4'e yükseldi. Kızıl Yıldız ise ligde yoluna kayıpsız devam ediyor. 1 maçları eksik olmasına rağmen 6 puan öndeler. Milan'ın, Inter mağlubiyeti sonrası reaksiyon göstermesini bekliyorum. 1.30'luk oranıyla banko kuponlarda yer bulmalılar.Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Meite, Kessie; Castillejo, Krunic, Leao; RebicBorjan; Milunovic, Pankov, Degenek; Gobeljic, Kanga, Petrovic, Gajic; Ben Nabouhane, Ivanic; Pavkov