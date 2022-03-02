23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, 7-13 Mart'ta Bulgaristan'da düzenlenecek.



Türkiye Güreş Federasyonunun (TGF) açıklamasına göre, Filibe kentinde yapılacak organizasyonda 30 sıklette madalya mücadelesi verilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TGF Başkanı Şeref Eroğlu, şampiyonaya iddialı hazırlandıklarını ve milli sporcuların başarılı sonuçlar alacaklarına yürekten inandıklarını belirtti.



Milli takım kafilesinde de yer alacak olan Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Peş peşe yapılan organizasyonlarımızdan başarılı sonuçlarla ayrıldık. Şimdi bizim çok önem verdiğimiz bir şampiyona var. Geleceğin A Milli Takım kadrosunu oluşturacak olan genç kardeşlerimiz, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Çok güçlü rakiplerle karşılaşacaklar ama onlara çok güveniyorum. Hedefimiz tüm sıkletlerde final oynamak ve takım sıralamalarında Avrupa'nın zirvesinde yer almak. Görev alacak teknik kadro, sporcular ve tüm ekibimize başarılar diliyorum."



Milli takım kadrosu



Bulgaristan'daki şampiyonada mücadele edecek milli takım kadrosu şöyle:



Kadınlar: 50 kilo Zehra Demirhan, 53 kilo Rahime Arı, 55 kilo Zeynep Yetgil, 57 kilo Elvira Kamaloğlu, 59 kilo Selvi İlyasoğlu, 62 kilo Merve Karadeniz, 65 kilo Yağmur Çakmak, 68 kilo Aslı Demir, 72 kilo Merve Pul, 76 kilo Mehtap Gültekin



Erkekler serbest stil: 57 kilo Yusuf Demir, 61 kilo Emrah Ormanoğlu, 65 kilo Hamza Alaca, 70 kilo Ömer Faruk Çayır, 74 kilo İsmet Çiftçi, 79 kilo Abdulvasi Balta, 86 kilo Emre Çiftçi, 92 kilo Feyzullah Aktürk, 97 kilo Samet Ocak, 125 kilo Adil Mısırcı



Grekoromen: 55 kilo Emre Mutlu, 60 kilo Mükremin Aktaş, 63 kilo Mustafa Sefa Yıldırım, 67 kilo Kadir Kamal, 72 kilo Abdullah Toprak, 77 kilo Abdurrahman Kalkan, 82 kilo Samet Yaldıran, 87 kilo Muhittin Sarıçiçek, 97 kilo Mustafa Olgun, 130 kilo Fatih Bozkurt.





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