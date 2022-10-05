2030 için İspanya ve Portekiz'e, Ukrayna da eklendi

2030 Dünya Kupası'nın ev sahipliği için başvuru yapan İspanya ve Portekiz'e Ukrayna da eklendi.



İspanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ev sahipliği başvurusuna şubat ayından bu yana Rusya ile savaşta olan Ukrayna'nın da dahil edilerek projenin, futbol aracılığıyla topluma dayanışma, umut ve ilham kaynağı olmayı hedeflendiği belirtildi.



Ukrayna'nın projeye dahil edilmesinin, hem hükümetler hem de devlet başkanları tarafından onaylandığı ifade edilirken, bu girişimin, futbol dünyası tarafından benimseneceği ve destekleneceğine inanıldığı aktarıldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ