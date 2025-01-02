2025 model Fenerbahçe için geri sayım

Yönetim ile Mourinho arasındaki toplantıda yol haritası çizildi. 2025 model F.Bahçe'nin, sezonun 2. yarısı olan 20. hafta itibarıyla sahada olması bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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2025 model Fenerbahçe için geri sayım
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02 Ocak 2025 09:38
Son güncelleme 02 Ocak 2025 09:39
Fenerbahçe'de gelecek sezonun planları şimdiden şekilleniyor.

Yönetim ve Mourinho'nun gerçekleştirdiği kritik toplantıda, 2025 model takımın yol haritası çizildi.

Hedef, sezonun ikinci yarısına, yani 20. hafta itibarıyla sahaya iddialı bir kadro ile çıkmak.

Ayrıca Fenerbahçe, ligin 2. yarısında farklı bir 11 ve oyun sistemi ile sahada yer alacak.

ANLAŞMA TAMAM, TALISCA'DAN HABER BEKLENİYOR

Fenerbahçe, Talisca'yı bitirdi. Hem Brezilyalı 10 numara hem de Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile oyuncunun 6 aylığına kiralanması ve opsiyonun da sarı-lacivertli kulüpte olması konusunda anlaşma sağlandı.

Hatta Medina transferinden de bu yüzden vazgeçildi.

Ancak 30 yaşındaki oyuncunun menajerinin, Arabistan ekibinden 18 milyon Euro daha fazla para almak için işi zora sokması nedeniyle beklemeye geçilmiş durumda.




LAPORTE'NİN GELİŞİ ZOR

Sol stoper çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aynı zamanda Talisca'nın da takım arkadaşı olan Laporte için nabız yokladı.

Sarı-lacivertli takım, Suudi Arabistan'da 20 milyon Euro kazanan 30 yaşındaki Fransız asıllı İspanyol stoperi şimdilik rafa kaldırdı.

Maaşı takımın bütçesini aştığı için oyuncunun indirim yapması gerekiyor.

EN CİDDİ ADAY HERMOSO

Sol stoperin en ciddi adayı ise Hermoso… Roma forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak.

Sarı-lacivertli takım ise oyuncuyu kiralamak için Roma kulübü ile pazarlıklara başladı. Kulüp bir de sağ stoper takviyesi yapacak.



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