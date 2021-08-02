2 Ağustos Koronavirüs tablosu!

Türkiye'de 2 Ağustos koronavirüs tablosu açıkladı. Bakan Koca'dan kritik bir mesaj geldi.

Haber; Sporx.com
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2 Ağustos Koronavirüs tablosu!
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02 Ağustos 2021 19:50
Türkiye'nin 2 Ağustos 2021 günlük korona virüs tablosu açıklandı.

Buna göre bugün, 271 bin 426 test yapıldı. 91 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybederken son 24 saat içinde 22 bin 898 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki artış hızı azalma eğiliminde. Bunu kalıcı hale getirecek olan biziz. Tedbirden taviz vermeden aşınızı olun." dedi.




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