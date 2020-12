19 Aralık Cumartesi iddaa tahminleri

19 Aralık Cumartesi günü hem Süper Lig'de, hem de Avrupa'da oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...



GÖZTEPE HATAYSPOR



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 13. Hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde 18 puanla ilk 5 içerisinde yer alan İzmir ekibi sezonu da bu seviyelerde bitirme hedefi ile yoluna devam ediyor. Ben puan olarak iyi seviyelerde olsalar da oyun olarak çok istikrarlı olduklarını düşünmüyorum. Hem oyun içerisinde hem de maçtan maça ciddi şekilde değişim gösterebiliyorlar. Hatayspor'u ise yeni lige çıkmış olmalarına ve tecrübesiz olmalarına rağmen beğeniyorum. Bu maç içinse alternatif seçimlerden size 2-3 tercihini öneriyorum.



MUHTEMEL 11'LER



Göztepe: İrfan Can, Yalçın, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Mossoro, Halil, Kubilay, Tripic, Ndiaye



Hatayspor: Munir, Bilong, Ruben Riberio, Popov, Burak, Sackey, Selim, Boupendza, Akintola, Aabid, Diouf



TRABZONSPOR - Ç.RİZESPOR



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 13. Hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Ligde hafta sonu Kayserispor karşısında hiç iyi sinyaller vermeyen ve oynadığı futbol ile taraftarını üzenTrabzonspor, kupada da Adana Demirspor karşısında penaltılarla elenmekten kurtulamadı. Bordo-Mavililer için artık bu sezonki en büyük hedef, ligi bitirebildikleri kadar üst sırada bitirmek olacak. Rizespor ise geçen hafta çok kritik 3 puan aldı. Bu deplasmanı da puanla atlatabilirlerse önemli eşiği geçmiş olabilirler. Ancak ben ev sahibi ekibin zor da olsa kazanacağını düşünüyorum. 1 seçimini kuponlara yazabiliriz.



MUHTEMEL 11'LER



Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Yusuf, Ekuban, Nwakaeme, Afobe



Çaykur Rizespor: Gökhan, Michalak, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Doğan, Donsah, Samudio, Boldrin, Fernando, Skoda



YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 13. Hafta mücadelesinde Malatyaspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta İstanbul deplasmanında Fenerbahçe karşısında adeta kusursuz futbol oynayan ve rakibine sahayı dar eden Malatyaspor aldığı 3-0'lık galibiyet hem çok önemli 3 puan hem de ciddi moral kazandı. Hafta içi kupada da rahat bir skorla turu geçen Hamza Hamzaoğlu ve öğrencileri çok formdalar. Kasımpaşa da geçen hafta aldığı galibiyet ile 7. Sıraya kadar çıktı. Ben Malatya'da gollü bir karşılaşma bekliyorum. Üst seçimi ideal tercih olacaktır.



MUHTEMEL 11'LER



Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Issam Chebake, Semih Kaya, Murat Akça, Hadebe, Acquah, Ndayishimiye, Kubilay Kanatsızkuş, Umut Bulut, Adem Büyük, Jetmir Topalli



Kasımpaşa: Ramazan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Tarkan, Brecka, Haddadi, Sadiku, Tirpan, Yusuf Erdoğan, Hodzic, Hajradinovic, Fode Koita



GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 13. Hafta mücadelesinde Gaziantep sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta sahasında Malatyaspor karşısında şok bir mağlubiyet alan ve ciddi şekilde eleştiri yağmuruna tutulan Fenerbahçe, kupada da iyi sınav vermedi. Turu geçse de özellikle Altay'ın kırmızı kartı ve 10 kişi kaldıktan sonraki oyun yine hem moralleri bozdu hem Gaziantep sınavı öncesi taraftarı endişelendirdi. Sumudica'nın öğrencileri oynadıkları futbol ve aldıkları skorlarla ciddi takdiri hak ediyorlar. Ben Fenerbahçe'yi de çok zorlayacaklarını düşünüyorum. Bu sebeple de size taraf bahsi yerine 2-3 gol seçimini önereceğim.



MUHTEMEL 11'LER



Gaziantep FK: Günay, Tosca, Kana-Bıyık, Djilobodji, Olkowski, Güray, Maxim, Vetrih, Mirallas, Muhammet, Kenan Özer



Fenerbahçe: Oytun, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Caner Erkin, Sosa, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Pelkas, Ferdi, Cisse



C PALACE - LIVERPOOL



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Tottenham ve West Ham United ile berabere kalan Crystal Palace orta sıralarda yer almaya devam ediyor. Şimdi Liverpool'u ağırlayacak Crystal Palace, güçlü rakibi karşısında son galibiyetini 2017'de aldı ve sonrasında oynadığı 6 lig maçını kaybetti. Hafta içi Jose Mourinho'nun Tottenham'ını son dakika golüyle yenen Liverpool'da moraller en üst seviyede. Crystal Palace deplasmanına yüksek öz güvenle çıkacaklar ve kazanan taraf olacaklardır.



MUHTEMEL 11'LER



C. Palace: Guaita; Clyne, Kouyate, Cahill, Van Aanholt; Schlupp, Milivojevic, McArthur, Eze; Zaha, Ayew



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Keita; Salah, Firmino, Mane



SOUTHAMPTON - M. CITY



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Southampton ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Southampton 13 maçta 24 puan topladı, Manchester City ise 12 haftada 20 puana ulaştı. Üstelik Temmuz ayında oynanan lig maçını Southampton 1-0'lık skorla kazandı. Hafta içi evinde West Bromwich Albion ile berabere kalan Manchester City tam anlamıyla istenilen düzeye ulaşamadı. Southampton ise Arsenal deplasmanından beraberlikle dönerken, içeride ve dışarıda kolay lokma olmadığını yine kanıtladı. Manchester City'ye yenilebilirler ama son düdüğe kadar sıkıntı çıkaracaklardır. Üstelik Manchester City'ye istikrarsız dönemde güvenmek bizlere kaybettirebilir. Bu nedenle önerim 2,5 Üst tercihinden yana olacak.



MUHTEMEL 11'LER



Southampton: McCarthy; Walker-Peters, Bednarek, Vestergaard, Bertrand; Walcott, Ward-Prowse, Romeu, Armstrong; Adams, Ings



Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; Fernandinho, Gundogan; Mahrez, De Bruyne, Sterling; Aguero



BARCELONA - VALENCIA



BURAK ŞEN: İspanya Ligi'nde Barcelona ile Valencia karşı karşıya gelecek. Kötü bir sezon geçiren Valencia, Real Madrid'i yendiği günden bu yana galibiyet alamadı. Son 4 lig maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Valencia, Real Sociedad'ı yenerek hayatta kalma emaresi gösteren Barcelona'ya konuk olacak ve işleri kolay olmayacak. Çünkü sıkıntılı günler geçiren Barcelona artık hata yapmak istemiyor ve puan kaybına tahammül kalmadı. Valencia'nın bu maçta tek yapacağı şey, önce oyunu kilitlemek ve sonra sürpriz bir gol bulabilmek. Ancak Barcelona'nın tuzağa düşeceğini sanmıyorum. Barcelona galibiyetini kuponlarda değerlendirebiliriz. Ayrıca 3,5 Alt da alternatif olarak düşünülebilir.



MUHTEMEL 11'LER



Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets; Braithwaite, Pedri, Griezmann; Messi



Valencia: Domenech; Wass, Paulista, Diakhaby, Gaya; Musah, Racic, Soler, Guedes; Vallejo, Gomez



EVERTON - ARSENAL



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Everton ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Ligde son olarak 1 Kasım'da Manchester United'ı deplasmanda yenen Arsenal, o günden bu yana oynadığı 6 lig maçında sadece 2 puan alabildi. Üstelik şimdi de deplasmanda iki maçtır yenemediği Everton'a konuk olacaklar. Everton, Chelsea ve Leicester City'yi yenerek yeniden yükselişe geçti. Açıkçası maçın favorisi olmaları da çok normal. Ancak riski en aza indirerek Everton çifte şansı kuponlarda değerlendirebiliriz. Ayrıca bir diğer önerim ise güzel oranıyla ev sahibi 1,5 Üst seçeneği olacak.



MUHTEMEL 11'LER



Everton: Pickford; Holgate, Mina, Keane, Godfrey, Kenny; Iwobi, Gomes, Doucoure, Richarlison; Calvert-Lewin



Arsenal: Leno; Holding, Luiz, Tierney; Maitland-Niles, Elneny, Ceballos, Saka; Pepe, Lacazette, Aubameyang



PARMA - JUIVENTUS



BURAK ŞEN: İtalya Ligi'nde Parma ile Juventus karşı karşıya gelecek. Parma gücü kalitesi belli olan bir takım ve ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Ligde 2 galibiyetleri var ama son 4 haftada yenilmediler ve toplamda 12 puana ulaştılar. Güçlü kadrosu olan Juventus ise 24 puanı topladı ve Milan ile Inter'in gerisinde. Juventus lider de olabilir ama Andrea Pirlo'nun sisteminde sıkıntı var ve rakip biraz dişli olduğunda, siyah-beyazlılar sıkıntılar yaşıyor. Parma elinden geldiğince direnecektir ama Juventus'a, belki de Cristiano Ronaldo'ya güçleri yetmeyecektir. Atalanta beraberliğinin ardından Juventus bu deplasmandan kayıpsız çıkacaktır.



MUHTEMEL 11'LER



Parma: Sepe; Iacoponi, Osorio, Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh, Gervinho, Cornelius



Juventus: Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Ronaldo



LEIPZIG - KOLN



GÖLGE ADAM: Almanya Bundesliga'nın 13'üncü haftasında şampiyonluk yarışı veren Leipzig, sahasında Köln'ü konuk edecek. Leipzig, iç sahada oynadığı son 6 maçında 18 puan aldı. Bunun yanında oynadıkları son 10 maçta sadece 1 kere puan kaybettiler. Köln ise 3 maçta 7 puan topladıktan sonra sahasında lider Leverkusen'e kaybetti. Leipzig, iç sahada ligin lideri durumunda. Bu maç öncesinde Klostermann ve Henrich'in sakatlıkları var. Köln'de eksik bulunmuyor. Köln düşme hattından uzaklaşmak istese de Leipzig deplasmanından puan çıkartmaları zor. Leipzig, önündeki iki takımın karşılaştığı haftada sahasında hata yapmaz.



MUHTEMEL 11'LER



Leipzig: Gulacsi- Konate, Orban, Upamecano, Mukiele, Haidara, Sabitzer, Angelino, Olmo, Forsberg, Poulsen



Köln: Timo Horn- Jannes Horn, Bornauw, Cestic, Wolf, Skhiri, Salih Özcan, Jakobs, Thielmann, Rexhbecaj, Duda



LEVERKUSEN - BAYERN MÜNİH



GÖLGE ADAM: Almanya Bundesliga'nın 13'üncü haftasında lider Bayer Leverkusen sahasında 2'nci sıradaki Bayern Münih'i konuk edecek. Ev sahibi ekip, ligde oynadığı son 9 maçın 8'ini kazanarak liderliğe kadar yükseldi. Bunun yanında ligin namağlup tek takımı durumundalar. Bayern ise ligde üst üste 2 maçtan beraberlikle ayrıldıktan sonra, geriye düştükleri maçta Wolfsnburg'u mağlup etmeyi başardılar. İki takım kendi liglerinin yanında Avrupa'nın da en formda takımları olabilir. Bu maç öncesinde ev sahibi ekipte Palacios, Aranguiz ve Arias'ın sakatlıkları bulunuyor. Kerem Demirbay'ın durumu da maç saatinde netlik kazanacak. Konuk ekipte ise Kimmich, Martinez ve Nianzou sakatlıkları nedeniyle yok. Leverkusen maçtan puan ya da puanla alabilir. Ancak riski düşürmek adına öncelikli önerim karşılıklı gol var olacak.



MUHTEMEL 11'LER



Leverkusen: Hradecky- Lars Bender, Tapsoba, Tah, Sinkgraven, Wirtz, Amiri, Baumgartlinger, Diaby, Bailey, Schick



Bayern Müih: Neuer- Süle, Boateng, Alaba, Hernandez, Goretzka, Coman, Müller, Tolisso, Gnabry, Lewandowski



MARSİLYA - REIMS



GÖLGE ADAM: Fransa Ligue 1'in 16'ncı haftasında Marsilya sahasında Reims'i konuk edecek. Ev sahibi ekip, ligde yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisini Rennes deplasmanında sonlandırdı. Öne geçtikleri karşılaşmada 10 kişi kalmalarının ardından sahadan 2-1 mağlup ayrıldılar. 5 maçtır kazanamayan Reims ise Nantes'i 3-2'lik Nantes galibiyetiyle, 3 puan hasretine son verdi. Ancak konuk ekip, bu galibiyete rağmen düşme hattından uzaklaşamadılar. Marsilya 2 maçı eksik olmasına rağmen lider Lille'nin 5 puan gerisinde. İç sahada daha durağan bir takım olsalar da Reims'i mağlup ederek yeni bir seri başlatacak güçleri var.



MUHTEMEL 11'LER



Marsilya: Mandanda; Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Nagatomo; Kamara, Rongier, Cuisance; Thauvin, Benedetto, Payet



Reims: Rajkovic; Foket, Faes, Abdelhamid, Konan; Mbuku, Munetsi, Berisha, Cafaro; Dia, Toure



NICE - LYON



GÖLGE ADAM: Fransa Ligue 1'de zirve yarışı veren Lyon deplasmanda Nice'e konuk olacak. 12 maçtır kaybetmeyen Lyon, 5 maçlık galibiyet serisini Brest karşısında kaybetti. Geriye düştükleri karşılaşmada öne geçmeyi başardılar ancak 10 kişi kalmış rakiplerine son dakikalarda yedikleri golle 1 puan verdiler. İç sahada oynadığı son 3 maçta puan dahi alamayan Nice ise 8 maçlık galibiyet hasretine Nimes deplasmanında son verdi. 10 kişi kaldıkları maçta 85'inci dakikadan sonra buldukları gollerle 2-0 kazandılar. Nice bu galibiyete rağmen oyun olarak hiç ümit vermiyor. Lyon, Lille-PSG maçının olduğu haftada hata yapmaz. Konuk ekibe güvenilir.



MUHTEMEL 11'LER



Nice: Benitez; Pelmard, Bambu, Nsoki; Lotomba, Boudaoui, Thuram, Kamara; Ndoye, Gouiri, Claude-Maurice



Lyon: Lopes; Dubois, Denayer, Marcelo, Cornet; Guimaraes, Aouar, Paqueta; Kadewere, Depay, Toko Ekambi