18 Yaş Altı Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı'nda hedef altın madalya

Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu'ndaki ilk maçında Belçika'yı 4-0 mağlup eden Türkiye, altın madalyayı hedefliyor.



Buz hokeyinde Kadınlar 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası B Grubu müsabakaları, İstanbul'da başladı.



Milli takım, Zeytinburnu Buz Adası'nda oynanan karşılaşmada Belçika'yı Melis Arslan (2), Ekin Daş ve Ece Eraşçı'nın kaydettiği gollerle 4-0 yenerek organizasyona çok iyi bir başlangıç yaptı.



Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Başantrenörü Alper Solak ve milli oyuncu Melis Arslan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Belçika gibi zorlu bir takımı yendikleri için mutlu olduklarını dile getiren Başkan Albayrak, "Erken final diyebileceğimiz bir oyundu. Tabii ki maçlar oynamadan kazanılmıyor. Pazartesi günü Meksika maçıyla devam edeceğiz. Önümüzde bir zorlu maç daha var. Hedefimiz altın. Bu konsantrasyonla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



- Alper Solak: "Altın hedefiyle yola çıktık"



Şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Alper Solak, "Güzel bir başlangıç oldu. Belçika'nın iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Buna göre çalıştık. İlk yenmemiz gereken rakipti. Kızlarımız bu maçı 4-0 yendiler. Diğer maçları da galip gelip birinci olarak üst klasmana çıkmak için çalışıyoruz." diye konuştu.



Meksika, Güney Afrika ve İzlanda ile de karşılaşacaklarını hatırlatan Solak, "Altın hedefiyle yola çıktık. Turnuvayı altın madalyayla tamamlamayı istiyoruz." dedi.



- Melis Arslan: "Her şeyimizi ortaya koyduk"



Belçika'ya karşı attığı 2 golle maçın oyuncusu seçilen Melis Arslan, grubu lider bitirerek şampiyon olacaklarına inandığını belirtti.



Ay-yıldızlı formayla mücadele etmenin heyecanını ve gururunu yaşadığını dile getiren Melis, "Gerçekten o kadar heyecanlıyım ve iyiyim ki. Türk bayrağını burada taşıyıp maça çıktığıma o kadar gururluyum ki. Kazandık, tüm tribünlere teşekkür ediyorum. Her yerde Türk bayrağımızı gördüm. Elimizden geleni yaptık. Her şeyimizi ortaya koyduk ve bu maçı aldık. İnanıyorduk. Şimdiki hedefimiz Meksika ve ondan sonra diğer maçlar. Altın madalyayı alıp evimizde bu turnuvada şampiyon olup çıkıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.