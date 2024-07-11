16 yaşında ABD'de NCAA scoutlarının ilgi odağı oldu

ABD'nin en seçkin liselerinden birisi olan Worcester Academy'den basketbol bursu kazanan ve eğitim hayatını Boston'da sürdürecek olan 16 yaşındaki Yağız Yıldız, 600 genç basketbolcunun yer aldığı turnuvada en dikkat çeken isim oldu.



21 dakika ortalama ile takımının en çok süre alan oyuncusu olan Yağız Yıldız, 6 karşılaşma sonunda 12.6 sayı ve 5.4 asist ortalamaları ile turnuvayı tamamlayarak yıldızlaştı.



Şutör guard ve oyun kurucu pozisyonlarında oynayan Yağız Yıldız, istatistiklerinin yanı sıra atletik becerileri ile NEPSAC Showcase'in gözdesi olurken 4 günlük organizasyonun ardından turnuvanın en iyi 5'ine seçilme başarısını gösterdi.



Lise hayatını Worcester Academy'de tamamlayacak olan Yağız Yıldız bu başarısı ile başta Boston şehrinde yer alan üniversiteler olmak üzere pek çok önemli NCAA üniversite takımı yetkililerinin teklifini beklemeye başladı.



2022-23 sezonunda henüz 15 yaşındayken Türkiye Basketbol Federasyonuna kayıtlı en genç profesyonel basketbolcu ünvanını alan Yağız Yıldız, 1834 yılında kurulan, ABD'nin en köklü liselerinden birisi olan Worcester Academy'den akademik ve atletik burs alarak ABD'nin yolunu tutmuştu.





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