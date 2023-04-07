16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 19-24 Nisan'da Hırvatistan'da katılacağı UEFA Gelişim Turnuvası öncesi aday kadro açıklandı.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar turnuvada Hırvatistan, Avusturya ve Norveç ile karşılaşacak.



Teknik direktör Ömür Serdal Altunsöz yönetimindeki milli takımın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:



Kaleciler: Ömer Bircan Camcı (Fenerbahçe), Mehmet Tuğra Yeşilyurt (Beşiktaş), Cihan Memik (Corendon Alanyaspor).



Defans: Arda Ünyay (MKE Ankaragücü), Ensar Buğra Tivsiz (Fraport TAV Antalyaspor), Osman Başkuyu, Boran Eligüzel, Altuğ Tınaz (Fenerbahçe), İsmail Safa Mestanlar (Kasımpaşa), Emirhan Ağzıkara (VfB Stuttgart), Berk Metin Erdoğan (Beşiktaş).



Orta saha: Can Paylan (Bayern Münih), Ege Araç (Galatasaray ), Enes Öğrüce (Altay), Furkan Çiftçi (Beşiktaş), Emre Akboğa (Manisa FK), Yasir Boz (Fenerbahçe).



Forvet: Mustafa Özbay (Demir Grup Sivasspor), Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan (Beşiktaş), Arel Polat (FC Ingolstadt 04), Emre Erdoğan (TSV 1860 Münih), Enes Tulgay (Corendon Alanyaspor).





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