12 Yaş Altı Rize Cup 2025 Yiğit Demirel Uluslararası Futbol Turnuvası sona erdi

Çaykur Rizespor Futbol Akademisince organize edilen turnuvaya Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan 8 kulübün 12 yaş altı futbol takımları katıldı.



Mehmet Cengiz Tesisleri'nde 4 gün boyunca devam eden turnuvanın son gününde ödül töreni düzenlendi.



Turnuvada Fenerbahçe şampiyonluğu elde ederken, Gençlerbirliği ikinci, Başakşehir FK ise üçüncü oldu.



Turnuvayı birinci tamamlayan Fenerbahçe kupasını Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu üyesi Semih Fatih Kızıltan ile merhum Yiğit Demirel'in babası Uğur Demirel verdi.



Programda, turnuva anısına Yiğit Demirel'in ailesine de plaket takdim edildi.



