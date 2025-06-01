01 Haziran
Samsunspor-Kayserispor
2-1
01 Haziran
Bodrum FK-Beşiktaş
0-4
01 Haziran
Rapid Wien-LASK
3-0
01 Haziran
Spezia-Cremonese
2-390'
01 Haziran
Almeria-Tenerife
2-0
01 Haziran
Racing Santander-Granada
2-1
01 Haziran
SD Huesca-Eldense
3-2
01 Haziran
Levante-Eibar
1-0
01 Haziran
Real Oviedo-Cadiz
2-1
01 Haziran
Deportivo La Coruna-Elche
0-4
01 Haziran
Cartagena-CD Mirandes
1-3
01 Haziran
Cordoba-Albacete
0-161'
01 Haziran
Belediye Vanspor-Batman Petrolspor
5-4
01 Haziran
Randers FC-Silkeborg
1-3
01 Haziran
Fredrikstad-Sarpsborg 08
1-1
01 Haziran
Brann-Kristiansund BK
4-2
01 Haziran
Bryne-Sandefjord
3-2
01 Haziran
FK Haugesund-Bodo/Glimt
0-4
01 Haziran
Rosenborg-KFUM
1-1
01 Haziran
Molde-Viking
0-1
01 Haziran
Huracan-Club Atletico Platense
0-018'
01 Haziran
Santos FC-Botafogo RJ
0-060'
01 Haziran
Juventude-Gremio
0-263'
02 Haziran
Flamengo-Fortaleza
00:30
02 Haziran
Corinthians-Vitoria
00:30
02 Haziran
Ceara-Atletico MG
00:30
02 Haziran
Cruzeiro-Palmeiras
01:30
02 Haziran
Internacional-Fluminense
02:30
01 Haziran
Vizela-AVS Futebol SAD
1-275'
01 Haziran
FC Rostov-CSKA Moskova
3-4
01 Haziran
IF Gnistan-Ilves
0-2
01 Haziran
FF Jaro-FC Inter Turku
0-1
01 Haziran
Wisla Plock-Miedz Legnica
2-0
01 Haziran
Helsingborg-Östersunds
0-0
01 Haziran
IK Oddevold-Landskrona BoIS
1-2
01 Haziran
Halmstads BK-Djurgaarden
1-0
01 Haziran
Malmö FF-Haecken
3-0
01 Haziran
Brommapojkarna-IFK Goeteborg
1-3
01 Haziran
Mjaellby-IFK Vaernamo
2-0
01 Haziran
Sirius-AIK
3-1
01 Haziran
Pohang Steelers-Gangwon
2-1
01 Haziran
Daegu FC-Gwangju
1-1
01 Haziran
Willem-Telstar
1-3

12 Yaş Altı Rize Cup 2025 Yiğit Demirel Uluslararası Futbol Turnuvası sona erdi

Rize'de, üzerine kale direği devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel'e adanan "12 Yaş Altı Rize Cup 2025 Yiğit Demirel Uluslararası Futbol Turnuvası" tamamlandı.

calendar 01 Haziran 2025 23:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
12 Yaş Altı Rize Cup 2025 Yiğit Demirel Uluslararası Futbol Turnuvası sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Çaykur Rizespor Futbol Akademisince organize edilen turnuvaya Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan 8 kulübün 12 yaş altı futbol takımları katıldı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde 4 gün boyunca devam eden turnuvanın son gününde ödül töreni düzenlendi.

Turnuvada Fenerbahçe şampiyonluğu elde ederken, Gençlerbirliği ikinci, Başakşehir FK ise üçüncü oldu.

Turnuvayı birinci tamamlayan Fenerbahçe kupasını Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu üyesi Semih Fatih Kızıltan ile merhum Yiğit Demirel'in babası Uğur Demirel verdi.

Programda, turnuva anısına Yiğit Demirel'in ailesine de plaket takdim edildi.

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.