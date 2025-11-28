10 kişilik Kızılyıldız, FCSB'yi Bruno Duarte ile yıktı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında Kızılyıldız ile FCSB karşı karşıya geldi.
Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Kızılyıldız, 1-0'lık skorla kazandı.
Kızılyıldız'a galibiyeti getiren golü, dakika 50'de Bruno Duarte attı.
Kızılyıldız'da Tebo Uchenna mücadelenin 27. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Kızılyıldız, puanını 7 yaptı. FCSB, 3 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maçında Kızılyıldız, Sturm Graz deplasmanına gidecek. FCSB, Feyenoord'u ağırlayacak.
Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Kızılyıldız, 1-0'lık skorla kazandı.
Kızılyıldız'a galibiyeti getiren golü, dakika 50'de Bruno Duarte attı.
Kızılyıldız'da Tebo Uchenna mücadelenin 27. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Kızılyıldız, puanını 7 yaptı. FCSB, 3 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maçında Kızılyıldız, Sturm Graz deplasmanına gidecek. FCSB, Feyenoord'u ağırlayacak.