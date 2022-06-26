10 bin metrede Türkiye rekoru kırıldı

Bursa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 90. Turkcell Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası tamamlandı.



Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci günündeki 10 bin metre yürüyüş yarışında Mazlum Demir, 40.42.09'luk derecesiyle gençler (20 yaş altı) Türkiye rekoru kırdı.



Demir, yarış içinde 20.11.00'lık 5 bin metre geçiş derecesiyle, bu mesafenin de gençler Türkiye rekorunun sahibi oldu.



Başarılı sporcu, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası öncesi elde ettiği dereceyle dünya sıralamasında birinciliğe yükseldi.



Öte yandan, dünkü uzun atlama yarışında rekortmen milli atlet Necati Er'in, 8.02 metrelik derecesiyle Türkiye'de son 22 yılın en iyi performansını gerçekleştirdiği aktarıldı. Necati Er, aynı zamanda rekortmen Mesut Yavaş'tan sonra 8 metre barajını geçen ikinci Türk atlet olmayı başardı.





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