1 Şubat 2022 Türkiye koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, 1 Şubat koronavirüs tablosu, vaka ve vefat bilgilerine ilişkin açıklama yaptı.

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1 Şubat 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
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01 Şubat 2022 20:03
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bakanlık, koronavirüste günün günün vaka sayısının ise 102.601 olduğu açıkladı. Böylelikle bugüne dek görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Bugün 198 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle;

"Covid-19'un hayatın her alanındaki yıkıcı etkilerini aşının nasıl azalttığını birlikte yaşayıp gördük. Salgının geçtiği evrelerse, hatırlatma dozu aşılarının asla ihmal edilemez olduğunu gösterdi. Yeni dozları mutlaka yaptırın. Koruma gücü yüksek Turkovac'ı güvenle tercih edin."



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