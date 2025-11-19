26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
26 Kasım
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
26 Kasım
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
26 Kasım
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
26 Kasım
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
26 Kasım
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
26 Kasım
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
26 Kasım
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
26 Kasım
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

1. Lig'de 13 haftada 13 takım "hoca" değiştirdi

Trendyol 1. Lig'de geride kalan 14 hafta öncesinde 13 takım teknik direktör değişikliğine giderken, Sarıyer ve Hatayspor sezon içinde iki kez hoca değiştiren ekipler oldu.

calendar 19 Kasım 2025 14:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
1. Lig'de 13 haftada 13 takım 'hoca' değiştirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'de 2025-26 sezonunda teknik heyet değişikliğine giden takım sayısı 13'e yükseldi.

Sezonun 14 haftası öncesi Atakaş Hatayspor, Sakaryaspor, Alagöz Holding Iğdır FK, SMS Grup Sarıyer, Arca Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler, Boluspor, Adana Demirspor, Ankara Keçiörengücü, Serikspor, Ümraniyespor, Sivasspor ve Manisa FK teknik direktör değişikliğine gitti.

Takımların henüz 13 maç oynadığı sezonda Sarıyer ve Atakaş Hatayspor, teknik direktörünü 2 kez değiştirdi.


Sakaryaspor İrfan Buz'un yerine Serhat Sütlü, Iğdır FK Çağdaş Çavuş'un yerine İbrahim Üzülmez, Çorum FK Tahsin Tam'ın yerine Çağdaş Çavuş, Amed Sportif Faaliyetler Mehmet Altıparmak'ın yerine Sinan Kaloğlu, Boluspor Mustafa Er'in yerine Ertuğrul Arslan, Ankara Keçiörengücü Sedat Ağçay'ın yerine Yalçın Koşukavak, Ümraniyespor Bülent Bölükbaşı'nın yerine Tayfun Rıdvan Albayrak, Serikspor Sergey Yuran'ın yerine İlker Paşalı, Sivasspor Osman Zeki Korkmaz'ın yerine Mehmet Altıparmak, Adana Demirspor Koray Palaz'ın yerine Kubilayhan Yücel, Manisa FK Taner Taşkın'ın yerine Mustafa Dalcı ile anlaştı.

Sezon başında teknik direktör Şenol Can'ın görev yaptığı Sarıyer, Yılmaz Vural ile anlaştıktan sonra Servet Çetin'i göreve getirdi.

Lige Murat Şahin yönetiminde başlayan Atakaş Hatayaspor, Hugo Almeida'nın ardından Gökhan Alaş ile yoluna devam ediyor.

- Geçen sezondan 3 kişi kaldı

Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel, Esenler Erokspor'da Osman Özköylü ve Pendikspor'da Uğur Uçar geçen sezon bitiminde olduğu gibi takımlarının başında yer alıyor.

Bu ekiplerin dışında Bodrum FK'de Burhan Eşer, Erzurumspor FK'de Serkan Özbalta, İstanbulspor'da Mustafa Alper Avcı ve Vanspor FK'de Hakan Kutlu da görevini sürdürüyor.

Teknik direktör Çağdaş Çavuş ile Mehmet Altıparmak, bu sezon 2 farklı takımda görev aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.