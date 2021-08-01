1 Ağustos Koronavirüs tablosu!

Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun.

Türkiye'nin 1 Ağustos 2021 günlük korona virüs tablosu açıklandı.Buna göre bugün, 251 bin 224 test yapıldı. 96 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybederkentespit edildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "" dedi.