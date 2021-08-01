1 Ağustos Koronavirüs tablosu!

Türkiye'nin 1 Ağustos 2021 günlük korona virüs tablosu açıklandı.
Buna göre bugün, 251 bin 224 test yapıldı. 96 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybederken son 24 saat içinde 20 bin 890 yeni vaka tespit edildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun." dedi.
Buna göre bugün, 251 bin 224 test yapıldı. 96 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybederken son 24 saat içinde 20 bin 890 yeni vaka tespit edildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun." dedi.