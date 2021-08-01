1 Ağustos Koronavirüs tablosu!

Türkiye'de 1 Ağustos koronavirüs tablosu açıkladı. Bakan Koca'dan kritik bir mesaj geldi.

Abone Ol
1 Ağustos Koronavirüs tablosu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ağustos 2021 20:34
Türkiye'nin 1 Ağustos 2021 günlük korona virüs tablosu açıklandı.

Buna göre bugün, 251 bin 224 test yapıldı. 96 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybederken son 24 saat içinde 20 bin 890 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun." dedi.




Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.