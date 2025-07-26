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Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye iki transfer müjdesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Feyenoord maçı öncesi iki transfer yapacaklarını duyurdu.

calendar 26 Temmuz 2025 13:49 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2025 13:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye iki transfer müjdesi
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, iki transfer müjdesi verdi. 

Futbol Takımı hakkında konuşan Ali Koç "Sayın Mario Branco, Benfica'da yeni görevine başladı. Yeni görevinde başarılar diliyorum. Emekleri için teşekkür ediyorum. Bayer Leverkusen'in tarihindeki ilk şampiyonluğunda önemli rol oynayan ve sportif direktörümüz olan Devin Özek'e başarılar diliyorum.

"TRANSFER RAKAMLARI GÖRMEDİĞİMİZ..."


Yeni sezonda piyasaların geldiği nokta, maaşlar, transfer bütçeleri görmediğimiz seviyede. Kapılar 20-25 milyondan açılmakta. İster istemez gelecek sezon daha geniş bir bütçeye ve daha hedef odaklı bir kadroya ihtiyaç var. Hocamız ve futbol aklına güveniyoruz. Futbol kariyeri bu kadar başarılı olan hocamızın uğradığı itibar suikastini şiddetle reddediyoruz.

"ÇOK FARKLI FENERBAHÇE İZLEYECEĞİZ"

Bugüne kadar yaptığımız transferler ve önümüzdeki günlerde kazandıracağımız transferler, sportif akıl, karakter, takım ruhu temelinde yapılmaktadır. Umuyoruz ki bu sezon çok daha farklı bir Fenerbahçe izleyeceksiniz. Geç kaldı diye düşünenler olabilir. Transfer konusunda yerden yere vuruluyoruz. Her dönem bir şey buluyorlar, yerden yere vurmak için. Çok doğru bir futbol aklı kurmaya çalışıyoruz. Hocamız ve Devin önderliğinde 'winner', çoklu mevkide oynayan, gençleşmiş, takım oyununa hız katabilecek profillere odaklanmış durumdayız. Jhon Duran ve Archie Brown, biri 21 biri 23 yaşında. Sezon başında gerçekleşmesi tesadüf değildir.

"FEYENOORD MAÇINA İKİ TRANSFER"

Feyenoord maçında oynayabilecek iki transfer daha olacak. İsimleri ifade edebilirdim ama Allah korusun diye bir şey demek istemiyorum.

"İYİ Kİ PORTEKİZ'E GİTMİŞİZ"

Portekiz'e iyi ki gitmişiz, büyük takımlar orada, büyük menajerler orada. Takımda gördüğüm, aralarındaki ruh... Bu sene daha farklı bir aura var. Hocamızın yeni asistanları da iyi iş çıkarıyor. Portekiz kampı son derece başarılı geçti. İnşallah bu akşam kampımızı güzel bir sonuçla bitiririz. Biz büyük bir aileyiz. Her ailede olduğu gibi kendi içimizde konuşmamız gereken meseleler vardır. Aile içindeki meseleleri samimiyetle konuşmak istiyorum. Eleştiriye tamam, sonuna kadar açığız. Eleştiri başka fitne fesat başka, yapıcı tavır başka yıkıcı tutum başka..." dedi.

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