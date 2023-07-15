Fenerbahçe, Rusya'daki hazırlık turnuvasının son maçında Neftçi Bakü ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 1-0'lık skorla kazandı.
Fenerbahçe'ye karşılaşmada galibiyeti getiren golü 72. dakikada yeni transfer Edin Dzeko attı. Dzeko'nun golünde asisti de yeni transfer Ryan Kent yaptı.
TEKNİK HEYETTEN TEPKİ
Fenerbahçe'nin Neftçi Bakü ile oynadığı maçta özellikle ilk yarıda yaşanan sertlikler dikkat çekti. Fenerbahçe teknik heyeti, hakeme sık sık itirazda bulundu. Fenerbahçe'nin Kızılyıldız ile oynadığı maçta da yaşanan sertliklerin ardından İsmail Kartal itirazları nedeniyle kırmızı kart görmüştü.
RYAN KENT DİKKAT ÇEKTİ
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, performansıyla dikkat çekti. İngiliz yıldız, sol kanattan yaptığı etkili hücumlarla teknik heyetten alkış aldı.
DJIKU DA OYUNA GİRDİ
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Alexander Djiku, 80. dakikada oyuna dahil oldu.
Rusya'daki hazırlık turnuvasında Zenit'e penaltılarda 4-3 kaybeden Fenerbahçe, Kızılyıldız'a 3-1 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertli takım, Neftçi Bakü galibiyetiyle Rusya etabını tamamladı.
Stat: Sdyushor Smena
Hakemler: Pavel Shadykhanov, Alexander Kudryavstev, Anton Kobzev (Rusya)
Neftçi Bakü: Brkic, Buludov (Dk. 80 Zulfugarli), Haghverdi, Salahli, Aliyev (Dk. 89 Abbasov), Israfilov (Dk. 76 Yusifli), Mahmudov (Dk. 69 Ata'a), Saief (Dk. 83 Bogomolskiy), Lebon (Dk. 53 Hajiyev), Ozobic, Saldanha
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz (Dk. 81 Djiku), Peres, Oosterwolde (Dk. 63 Ferdi Kadıoğlu), İsmail Yüksek (Dk. 63 Yusuf Kocatürk), Crespo (Dk. 46 Arao), Mert Hakan Yandaş (Dk. 63 Emre Mor), Diego Rossi (Dk. 63 Serdar Dursun), Kent, Dzeko (Dk. 75 Pedro)
Gol: Dk. 72 Dzeko (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 54 Israfilov (Neftçi Bakü), Dk. 59 Arao, Dk. 90+1 Yusuf Kocatürk (Fenerbahçe)
Fenerbahçe'ye karşılaşmada galibiyeti getiren golü 72. dakikada yeni transfer Edin Dzeko attı. Dzeko'nun golünde asisti de yeni transfer Ryan Kent yaptı.
TEKNİK HEYETTEN TEPKİ
Fenerbahçe'nin Neftçi Bakü ile oynadığı maçta özellikle ilk yarıda yaşanan sertlikler dikkat çekti. Fenerbahçe teknik heyeti, hakeme sık sık itirazda bulundu. Fenerbahçe'nin Kızılyıldız ile oynadığı maçta da yaşanan sertliklerin ardından İsmail Kartal itirazları nedeniyle kırmızı kart görmüştü.
RYAN KENT DİKKAT ÇEKTİ
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, performansıyla dikkat çekti. İngiliz yıldız, sol kanattan yaptığı etkili hücumlarla teknik heyetten alkış aldı.
DJIKU DA OYUNA GİRDİ
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Alexander Djiku, 80. dakikada oyuna dahil oldu.
Rusya'daki hazırlık turnuvasında Zenit'e penaltılarda 4-3 kaybeden Fenerbahçe, Kızılyıldız'a 3-1 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertli takım, Neftçi Bakü galibiyetiyle Rusya etabını tamamladı.
Stat: Sdyushor Smena
Hakemler: Pavel Shadykhanov, Alexander Kudryavstev, Anton Kobzev (Rusya)
Neftçi Bakü: Brkic, Buludov (Dk. 80 Zulfugarli), Haghverdi, Salahli, Aliyev (Dk. 89 Abbasov), Israfilov (Dk. 76 Yusifli), Mahmudov (Dk. 69 Ata'a), Saief (Dk. 83 Bogomolskiy), Lebon (Dk. 53 Hajiyev), Ozobic, Saldanha
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz (Dk. 81 Djiku), Peres, Oosterwolde (Dk. 63 Ferdi Kadıoğlu), İsmail Yüksek (Dk. 63 Yusuf Kocatürk), Crespo (Dk. 46 Arao), Mert Hakan Yandaş (Dk. 63 Emre Mor), Diego Rossi (Dk. 63 Serdar Dursun), Kent, Dzeko (Dk. 75 Pedro)
Gol: Dk. 72 Dzeko (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 54 Israfilov (Neftçi Bakü), Dk. 59 Arao, Dk. 90+1 Yusuf Kocatürk (Fenerbahçe)
🎥Edin Dzeko, Fenerbahçe'de ilk golünü böyle attı!
🎯Asist: Ryan Kent
⚽️Gol: Edin Dzekopic.twitter.com/vJOP1NWh0m
— Sporxtv (@sporxtv) July 15, 2023