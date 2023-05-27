Kemal Kılıçdaroğlu: 'Ben gelirsem maçlar şifresiz olacak'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve Cunhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.Kılıçdaroğlu, "Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT'de yayınlanmasını sağlamak. Milletin küçücük zevklerini bile çaldılar. Böylece milleti TRT'yle de barıştıracağım ve TRT gerçekten milletin kanalı olacak" ifadelerini kullandı.