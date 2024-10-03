Zonguldakspor Basket 67 hükmen mağlup sayıldı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçına çıkmayan Zonguldakspor Basket 67 hükmen mağlup sayıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Zonguldakspor Basket 67 hükmen mağlup sayıldı
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03 Ekim 2024 20:38
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ilk haftasında OGM Ormanspor ile oynaması gereken maça çıkmayan Zonguldakspor Basket 67'nin hükmen mağlup ilan edildiğini açıkladı.

TBF Disiplin Kurulu açıklamasına göre, Zonguldakspor Basket 67 Spor Kulübünün, 29 Eylül'de Ankara'da oynanması gereken OGM Ormanspor-Zonguldakspor Basket 67 maçına, müsabaka başlama saatinde ve 15 dakikalık bekleme süresi sonunda geçerli mazereti olmaksızın katılmaması nedeniyle hükmen mağlup sayılmasına karar verildi.

Kulüp ayrıca bir puan silme ve 30 bin lira para cezasına çarptırıldı.

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