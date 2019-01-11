Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e; "gelirim" dedi ama maliyeti el yaktı.. Mustafa Cengiz, seçim döneminde transfer edeceğini söylediği İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic için uğraştığını ancak transferin gerçekleşmediğini kaydetti.UEFA'nın finansal fair play kriterleri kapsamında denetlendiklerini hatırlatan Cengiz, "Dört yıl finansal fair play var. Futbolcu almadım. Ben Ibrahimovic'i de alırdım ama alamadım. Bana eski kasetlerden vurmayın. Ibrahimovic için uğraştığımdan da emin olabilirsiniz." diye konuştu.Mustafa Cengiz'in İsveçli oyuncu ve menajeriyle sezon başında bir araya geldiği öğrenildi. Cengiz, Mino Raiola ve İbrahimovic'in bulunduğu toplantıda, İsveçli oyuncunun, "İ" dediği bildirildi. Ancak ortaya çıkan rakamların ardından görüşmelerin kesildiği belirtildi.LA Galaxy Kulübü, İbrahimovic'in sözleşmesinin yenilendiğini ve 37 yaşındaki futbolcunun 2019 sezonunda da takımda forma giyeceğini duyurmuştu.