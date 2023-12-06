Ziraat Bankkart 3-0'la kazandı

Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'nde Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Ziraat Bankkart 3-0'la kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Aralık 2023 21:31
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasından Ziraat Bankkart, sahasında Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Erkan Yıldırım

Ziraat Bannkart: Anderson, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Faik Samed Güneş, Vicentin (Berkay Bayraktar)

Brand Group Alanya Belediyespor: Cafer Kirkit, Saadat, Uğur Kılınç, Seganov, Emin Gök, Uriarte (Zeka Çağatay Kır, Ali Heper, Oğuzhan Doğruluk )

Setler: 25-23, 25-18, 25-17

Süre: 83 dakika (30, 26, 27)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery