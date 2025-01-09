Zion takasa açık değil, fakat Pelicans "teklifleri dinler"

New Orleans Pelicans'ın Zion Williamson'ı takas bloğuna koymadığı, ancak "güzel teklifleri" dinlemeye açık olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Zion takasa açık değil, fakat Pelicans 'teklifleri dinler'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2025 14:25
New Orleans Pelicans'ın Zion Williamson'ı takas bloğuna koymadığı, ancak "güzel teklifleri" dinlemeye açık olduğu iddia edildi.

Williamson, iki aylık bir aradan sonra geçtiğimiz Salı günü Pelicans kadrosuna geri döndü. Fakat kadrodaki neredeyse tüm önemli isimlerin sakatlıkları nedeniyle, ekibin sezonu planlandığı gibi gitmedi ve 7-31 ile Batı Konferansı'ndaki en kötü dereceye sahip olmaktan kaçınamadı.

ESPN'den Brian Windhorst, Williamson'ın bunun sonucunda takas bloğunda olup olamayacağı sorulduğunda, şunları söyledi:

"Bence bir mantığı yok. Ama Pelicans güzel bir teklifi dinleyecektir. Yine de böyle bir teklif yapmanın bir nedeni yok, adam sahada kalamıyor. Açıkçası, Pelicans'ın istediği de bu: onu sahada görmek."

Williamson, 2028'e kadar serbest oyuncu olamayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery