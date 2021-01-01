Zion, Smaç Yarışması'na katılabilir mi?: "Belli olmaz!"

New Orleans Pelicans All-Star oyuncusu Zion Williamson, 7 Mart'ta düzenlenecek NBA All-Star maçındaki Smaç Yarışması etkinliğine katılabileceğinin sinyallerini verdi.



Williamson muhabirlere, "Kim bilir? Tüm söyleyebileceğim bu. Kim bilebilir? Olabilir. Belli olmaz." ifadelerini kullandı.



20 yaşındaki Williamson, 23 Şubat'ta Batı Konferansı'ndaki All-Star yedekleri arasına seçilerek, kariyerinde ilk kez All-Star olma başarısını göstermişti.



Williamson'ın NBA'deki en heyecan verici smaççılardan biri olduğu biliniyor ve yarışmaya katılma ihtimalini açıkça geri çevirmediği düşünüldüğünde, aday oyuncular arasında bulunacağı tahmin ediliyor.



Zion, sezonda oynadığı 29 maçta 25.1 sayı, 6.8 ribaund ve 3.1 asist ortalamalarına sahip.



