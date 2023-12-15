Zion: "Şişman şakaları beni rahatsız etmiyor"

New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson, şişman şakalarından "rahatsız olmadığını" söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Zion: 'Şişman şakaları beni rahatsız etmiyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Aralık 2023 14:37
New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson, şişman şakalarından "rahatsız olmadığını" söyledi.

Williamson, performansı yeterince iyi olduğu halde formda kalma mücadelesi hala devam ettiği için son birkaç haftadır pek çok eleştiriye maruz kalmıştı.

Bu hafta eleştiriler yeni boyutlara ulaşırken, Williamson, Brandon 'Scoop B' Robinson ile yaptığı sohbette kilosuna ilişkin eleştirilere şu şekilde yanıt verdi:

"Söylenenler beni rahatsız etmiyor. Henüz hiçbir şey görmediniz. Gelecekte çok daha güzel işlere imza atacağım."

Kondisyon durumunun kendisi için pek yeni bir konu olmadığı Pelicans yıldızı; Duke Üniversitesi'nde oynadığı dönemde bile formda kalma ve fazla vücut yağını azaltma konusunda mücadele veriyordu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery