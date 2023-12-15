New Orleans Pelicans'ın yıldızı Zion Williamson, şişman şakalarından "rahatsız olmadığını" söyledi.



Williamson, performansı yeterince iyi olduğu halde formda kalma mücadelesi hala devam ettiği için son birkaç haftadır pek çok eleştiriye maruz kalmıştı.



Bu hafta eleştiriler yeni boyutlara ulaşırken, Williamson, Brandon 'Scoop B' Robinson ile yaptığı sohbette kilosuna ilişkin eleştirilere şu şekilde yanıt verdi:



"Söylenenler beni rahatsız etmiyor. Henüz hiçbir şey görmediniz. Gelecekte çok daha güzel işlere imza atacağım."



Kondisyon durumunun kendisi için pek yeni bir konu olmadığı Pelicans yıldızı; Duke Üniversitesi'nde oynadığı dönemde bile formda kalma ve fazla vücut yağını azaltma konusunda mücadele veriyordu.





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