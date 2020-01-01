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Zion, NBA 2K21'in tanıtım videosu yüzü oldu!

New Orleans Pelicans çaylağı Zion Williamson, Sony'nin PlayStation 5 tanıtımı sırasında ünlü basketbol video oyunu NBA 2K21'in lansman videosunun yüzü oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
New Orleans Pelicans çaylağı Zion Williamson, Sony'nin PlayStation 5 tanıtımı sırasında ünlü basketbol video oyunu NBA 2K21'in lansman videosunun yüzü oldu.

19 yaşındaki Zion Williamson, 2K Sports'un yaptığı tanıtımda, videoda ter içinde kalmış bir şekilde, boş bir spor salonunda şut atarken ve smaç basarken görülüyor.

Bu yılki oyun NBA 2K20, basketbol taraftarları tarafından halen yaygın olarak oynanıyor. Williamson'ın oyun için kapak yıldızı olup olmayacağı henüz belli olmasa da, 2K'in merhum efsane Kobe Bryant'ı kapak yapacağı söylenmişti.

Oyunun, her yıl çıktığı zaman gibi, sonbaharda çıkacağı tahmin ediliyor.

İşte 2K'in Zion'lı tanıtım videosu: 


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