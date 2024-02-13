Zinedine Zidane'dan, Kylian Mbappe açıklaması

Real Madrid'in efsane isimlerinden olan Zinedine Zidane, İspanyol devinin transfer listesinde bulunan Kylian Mbappe için açıklamada bulundu.



Transferin durumunun yakında belli olacağını düşündüğünü söyleyen Zinedine Zidane, "Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e gideceği söylentileri var. Gerçeğin ne olduğunu bilmiyoruz. Yakında ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.



Ayrıca Jude Bellingham'ın büyük bir hayranı olduğunu söyleyen Zinedine Zidane şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Jude Bellingham'ın hayranıyım. O harika bir oyuncu ve inanılmaz şeyler yapıyor. Şimdi onun Real Madrid ile kupalar kazanmasını istiyorum. Onun için en büyük dileğim bu."



