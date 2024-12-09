Zerenspor, deplasmanda net galip geldi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Zerenspor, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Zerenspor, deplasmanda net galip geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Aralık 2024 00:43
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Zerenspor, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'u 3-0 mağlup etti.
 Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Özkan Erol

Nilüfer Belediyespor Eker: Milenkovic, Sıla Zeynep Yaşar, Szczurowska, Melisa Ege Bükmen, Bilge Paşa, Nazlı Eda Kafkas (Selin Adalı, Işıl Öz, Firdevs Kiremitçi, Ezgi Uludağ, Gizem Türegün)

Zerenspor: Şeyma Aslan Küçükaslan, Kübra Akman, Malinov, Mihajlovic, Fatma Beyaz, Fabris (Gülçin Doğan, Hilal Kocakara, Kochurina, Uzelac)

Setler: 24-26, 22-25, 25-27

Süre: 95 dakika (31, 29, 35)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery