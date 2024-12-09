Zerenspor, deplasmanda net galip geldi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Zerenspor, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Özkan Erol
Nilüfer Belediyespor Eker: Milenkovic, Sıla Zeynep Yaşar, Szczurowska, Melisa Ege Bükmen, Bilge Paşa, Nazlı Eda Kafkas (Selin Adalı, Işıl Öz, Firdevs Kiremitçi, Ezgi Uludağ, Gizem Türegün)
Zerenspor: Şeyma Aslan Küçükaslan, Kübra Akman, Malinov, Mihajlovic, Fatma Beyaz, Fabris (Gülçin Doğan, Hilal Kocakara, Kochurina, Uzelac)
Setler: 24-26, 22-25, 25-27
Süre: 95 dakika (31, 29, 35)
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Özkan Erol
Nilüfer Belediyespor Eker: Milenkovic, Sıla Zeynep Yaşar, Szczurowska, Melisa Ege Bükmen, Bilge Paşa, Nazlı Eda Kafkas (Selin Adalı, Işıl Öz, Firdevs Kiremitçi, Ezgi Uludağ, Gizem Türegün)
Zerenspor: Şeyma Aslan Küçükaslan, Kübra Akman, Malinov, Mihajlovic, Fatma Beyaz, Fabris (Gülçin Doğan, Hilal Kocakara, Kochurina, Uzelac)
Setler: 24-26, 22-25, 25-27
Süre: 95 dakika (31, 29, 35)